Am trăit, zilele acestea, o experiență frumoasă, pentru că am cumpărat o mașină de spălat la schimb cu mașina veche. Evident, la un preț corespunzător mai mic. Am ales un comerciant în care am încredere de când a deschis, acum vreo 17 ani, primul său magazin în Bacău. Dar l-am ales și pentru serviciile oferite acum la achiziționarea unui produs prin așa-numitul Program rabla pentru electrocasnice. Am, deci, noua mașină deja instalată la locul ei și fără ca eu să fi mișcat vreun pai. Iată de ce i-am și transmis comerciantului meu că s-a dovedit unul de nota Zece Plus.

Să cumperi un produs voluminos și greu și să-l aduci acasă, la etaj, dar să mai și scapi de cel vechi la fel de mare și de greu, e de-a dreptul imposibil dacă nu găsești ajutoare antrenate. Comercianții au însă soluții și parcă sunt tot mai mulți. De astăzi începe un nou Program Rabla și parcă mă simt și mai liniștit. De ce? Programul de care vorbim are și el variante mai multe. Sunt în oraș centre unde poți duce aparatul tău electrocasnic și primești ceva pe el. Colectorii, se spune, vin chiar la tine acasă, dar n-am văzut dacă, în oraș, ar urca și la etaj să te scape de hărăbaia care nu mai funcționează. De la un alt comerciant am cumpărat, cu ceva timp în urmă, un frigider. Mi l-au adus tot acasă, la etajul al treilea, dar pe cel vechi mi l-au luat pentru că i-am rugat pe băieți și, evident, le-am făcut o cinste. Nu-i oricând o bagatelă să scapi ușor de un obiect voluminos din apartamentul tău!

Alții dintre concitadinii mei, însă, nici fierul de călcat defect, nici micul televizor care nu mai are viață, nici accesoriile de la calculator sau chiar calculatorul vechi nu le duc acolo unde ar trebui predate în siguranță.

Ieri dimineață, la ghena noastră de gunoi chiar am văzut un televizoraș aruncat aiurea de unul care crede că a păstra curat mediul în care trăim nu-i și treaba lui. Dar câte nu văd pe la ghenele de gunoi, pentru a numai vorbi și de alte locuri prin care trec!Iată de ce le spun eu ăstora că Programul Rabla pentru electrocasnice are și servicii complete.