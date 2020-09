„Am crescut împreună și vă mulțumim!” Cu aceste cuvinte, echipa medicală de la Clinica de Recuperare Medicală PhysioKinesis Bacău și-a deschis ușile noului sediu, amplasat în centru orașului, pe strada Ioniță Sandu Sturdza 86. Un spațiu generos, bine organizat, care propune o altă abordare a tot ce înseamnă posturografie, kinetoterapie, drenaj limfatic, fizioterapie, traumatologie sportivă, TECAR, kinesiotaping, fitness medical și masaj terapeutic.

Pornind de la ideea că procedurile de recuperare medicală sunt esențiale în activitatea de zi cu zi, PhysioKinesis Bacău dispune de o aparatură de ultimă generație, de dotări de excepție și terapii adaptate fiecărui pacient. Clinica se adresează recuperării medicale a copiilor, adulților, bătrânilor şi sportivilor de performanță.

Cătălina Marchiș, kinetoterapeut principal la PhysioKinesis: „Am crescut mult în ultimii cinci ani și jumătate de când am deschis primul PhysioKinesis în Bacău, iar acum, faptul că ne-am mutat într-un nou spațiu, mult mai mare, este poate dovada că ne facem treaba bine. Avem terapii deosebit de eficiente – o ședință la noi echivalează cu 3-4 ședințe din fizioterapia clasică, pacienții noștri fiind puși pe picioarele lor între 5 și 7 ședințe maximum. Ne-am mutat pentru că spațiul în care am funcționat până acum era foarte mic, mergem pe principiul ca fiecare pacient să aibă camera lui proprie de tratament, terapeutul lui propriu și, din acest motiv, am avut nevoie de o locație mult mai mare în care să ne desfășurăm activitatea. Oferim terapii noi și eficiente. Foarte important este și faptul că în clinica noastră îmbinăm aceste terapii și le adaptăm nevoilor pacienților, pentru ca rezultatele să fie maxime. Mai mult, la fiecare ședință, nu doar la început, pacientul nostru e evaluat și, în funcție de ceea ce a obținut de la o ședință la alta, noi observăm, notăm și adaptăm următoarele terapii. Așadar, terapiile noastre sunt personalizate, dar nu pe întreaga durată a ședințelor, ci pe fiecare ședință în parte.”

O noutate cu care PhysioKinesis Bacău vine în întâmpinarea pacienților săi, în noul spațiu, este recuperarea pediatrică, organizată pe un etaj întreg, pentru copiii între 0 și 6 ani. O ramură care până acum nu a putut fi abordată în clinică din cauza lipsei de spațiu. În clinică lucrează trei kinetoterapeuți – Cătălina Marchiș, Paula Stupu și Daniel Pogar – care mereu s-au specializat, au participat la diferite cursuri de perfecționare pentru a fi în ritm cu noutățile care apar în domeniul recuperării medicale.

Piesa de rezistență a cabinetului este Global Postural System, un ansamblu de diagnosticare performant, acreditarea pentru utilizarea lui (unică în România) fiind obținută în urma trainingului cu Stef Harley (Chinesport principal clinical trainer and master; expert in posture reeducation, prevention & rehabilitation, Performance optimization). Încă de la prima şedinţă, pacientul beneficiază de o evaluare complexă, neinvazivă, fără iradiere, cu ajutorul căreia pot fi diagnosticate diverse tipuri de afecțiuni cum ar fi picior plat, valg sau var; genunchi flexum sau recurbatum; asimetria centurilor scapulare și/sau pelvice; hiperlordoza şi/sau hipercifoza; scolioza, cifo-scolioza; asimetrii musculare etc.

Unic în Moldova, un alt aparat modern din dotarea centrului este T-CARE (Transfer Energetic Capacitiv-Rezistiv). Combate durerile, contracturile şi întinderile musculare, creşte elasticitatea țesuturilor, creşte metabolismul celular şi activează procesele de cicatrizare, regenerare, asigură refacerea rapidă a leziunilor tendinoase, ligamentoase, musculare, creşte viteza de resorbție a edemelor şi hematoamelor. Util în patologia sportivă, ortopedică, reumatismală şi neurologică, acest aparat garantează rezultate rapide în recuperare, regenerare și vindecare.

Suferințele care beneficiază de recuperare în cadrul cabinetului sunt: artroze (coxartroze, gonartroze, spondiloze, artrozele degetelor, gleznelor, coatelor); artrite; spondilite; nevralgii cervicobrahiale; neuromialgii; sdr. Algoneurodistrofice; lombosciatică; discopatii la diferite niveluri ale coloanei vertebrale; cifoze; scolioze; entorse; luxații; contuzii; postfracturi; accelerarea calusării; întinderi/rupturi musculare; redori articulare; atrofii musculare; stiloidite; epiondiluite; PSH etc. Clinica PhysioKinesis lucrează cu firma Ortessa Medical, care oferă accesoriile medicale absolut necesare pentru întreținere.

Prin dotare, prin multiplele terapii pe care le oferă (kinetoterapie, drenaj limfatic, laser-terapie, T-CARE-terapie, masaj terapeutic), prin calitatea serviciilor, cât si prin ambientul plăcut, PhysioKinesis Bacău este o clinică medicală modernă, competitivă, care oferă pacienților garanția unei recuperări profesioniste, de înalt nivel, cât și un plus de confort.

