Noua hartă a fotbalului băcăuan

După o pauză de patru ani, avem din nou o reprezentantă în Liga 2: FC Bacău. De văzut câte divizionare C va avea județul în ediția 2025-2026. Certitudini sunt, deocamdată, doar Aerostar și Viitorul Onești

Fotbalul băcăuan își reconfigurează harta. Una cu o nouă capitală: FC Bacău. Gruparea înființată în 2014 de Cristian Ciocoiu a promovat în această vară în Liga 2, readucând fotbalul din oraș pe scena eșalonului secund după o pauză de patru ani. Prezența FC Bacău în Liga 2 este o frumoasă realitate.

Izvorâtă dintr-o certitudine: când parcurgi drumul corect, nu poți da greș. Iar „alb-roșii”, porniți la drum sub forma unei Academii, au ajuns să culeagă azi roadele și la nivel de seniori. Există însă și semne de întrebare. Primul se referă la arena pe care echipa antrenată de Costel Enache își va desfășura meciurile de acasă în ediția de campionat a Ligii 2. Variantele sunt în număr de două: baza sportivă „Constantin Anghelache” (Letea) și baza proprie de pregătire, de la Ruși Ciutea.

Luând în considerare afluența de public înregistrată încă de la finala barajului de promovare, conducerea FC Bacău intenționează să joace pe „Constantin Anghelache”, a cărei capacitate este net superioară arenei de la Ruși Ciutea. În acest sens, clubul băcăuan a demarat deja tratativele cu municipalitatea, luând în calcul și acoperirea tuturor cheltuielilor legate de cosmetizarea stadionului Letea: vestiare, tribune și, evident, suprafața de joc.

În egală măsură însă, FC Bacău va continua și operațiunile ce vizează amplificarea numărului de locuri rezervate spectatorilor la baza de la Ruși Ciutea. Și apropo de Ruși Ciutea: aici ar putea juca meciurile de campionat ale ediției 2025-2026 FC Bacău 2. Asta în cazul în care bugetul va permite FC Bacău să aibă o echipă satelit care să evolueze în Liga 3, sub denumirea de FC Bacău 2. Ei bine, înființarea FC Bacău 2 este unul din numeroasele dubii ce privesc contingentul divizionarelor C ale județului în stagiunea 2025-2026. Momentan, din acest punct de vedere, avem doar două certitudini. Una dintre ele se numește Aerostar. Cea mai longevivă echipă băcăuană (și nu doar băcăuană) este un exemplu de stabilitate din toate punctele de vedere.

Având ca filozofie formarea și lansarea de jucători (ultimul exemplu este cel al lui Nicolas Constantinescu, atacantul de 18 ani transferat vara aceasta la Farul Constanța), „aviatorii” antrenați de Andrei Vatră, Dan Bolfă și Adrian Iosub se vor baza și în noul sezon pe o „linie verde”, care să ducă mai departe lucrurile bune arătate în ediția precedentă. Inutil de amintit că Aerostar va continua să-și desfășoare jocurile pe propriul stadion. O altă echipă care va reprezenta județul la nivel de Liga 3 este Viitorul Onești. Scăpați de la retrogradare de-abia în ultima etapă, grație unei victorii cu 4-1 pe terenul unei echipe care nu mai cerea nimic de la campionat, CSM Râmnicu-Sărat, „alb-verzii” oneșteni au ce învăța din sezonul recent încheiat.

Un sezon pe care l-au început grăbindu-se să anunțe, cu surle și trâmbițe, directori tehnici și antrenori precum Ioan Sdrobiș și Ovidiu Dănănae și pe care l-au încheiat, așa cum spuneam, cu sufletul la gură, sub comanda unui alt tehnician, Liviu Ștefan. Potențialul Viitorului Onești nu este deloc de neglijat: o arată rezultatele de la Under 17 și 19. Totul este ca acest potențial să fie valorificat și la nivel de seniori. Dacă Aerostar și Viitorul Onești sunt cele două certutudini ale județului pe harta Ligii 3, în schimb CSM Bacău și AS Bârsănești se prezintă ca două necunoscute. La acest moment, CSM Bacău este „afară din joc”. Cel puțin la nivel de seniori. O rezultantă a redimensionării bugetului întregului club tutelat de municipalitate.

Există voci- din mediul politic, că politicul le știe și le face pe toate, numai că le face prost- care continuă să insiste pentru înscrierea CSM Bacău în Liga 3. Ar fi o (nouă) risipă financiară. De vreme ce ai renunțat – spunând că nu există bani- la întreaga secție de handbal- de ce să te încăpățânezi să ții o echipă de fotbal în Liga 3? Cu atît mai mult cu cât „CSMeii” vin după două sezoane în care lipsa condițiilor (salarii, cantonament, transport, cazare, chiar și apă de spălat) a fost o pată pe obrazul clubului și al întregului fotbal din Bacău. Sigur, profesionalismul antrenorilor și al jucătorilor a salvat situația în plan strict sportiv, dar cadrul general a arătat că dacă este să se continue cu fotbalul la CSM Bacău, e de preferat ca secția să se axeze pe copii și juniori.

Plus că în cazul în care FC Bacău va evolua pe „Letea”, CSM Bacău ar trebui să se mute din oraș pentru meciuri și antrenamente; la ce bun? În fine, ultimul semn de întrebare vizează campioana Ligii a IV-a, AS Bârsănești. Gruparea antrenată de frații Daniel și Costel Munteanu va susține pe 22 și 29 iunie, barajul de promovare în Lig 3 contra Cetății Suceava. La primă vedere, Cetatea este favorită, însă într-un baraj în dublă manșă se poate întâmpla orice.

Dacă va reuși promovarea, AS Bârsăești ar readuce fotbalul de Liga 3 în Onești după o pauză îndelungată. Și asta pentru că, în timp ce Viitorul Onești joacă meciurile de acasă la baza proprie, din Filipești, Bârsăneștiul, va disputa jocurile de pe teren propriu în orașul Nadiei Comăneci, pe stadionul „CSM Onești”, cel care va găzdui și returul cu Cetatea Suceava.