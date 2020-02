Cu ceva timp în urmă am scris un material pe care l-am realizat la Direcția de Impozite și Taxe Locale. În timpul documentării, am observat câteva schimbări la restaurantul Curtea Veche aflat în aceeași curte cu D.I.T.L. Așa că am zis că ar prinde bine o cafea. Zis și făcut! Numai că atunci când am intrat am găsit ceva nou față de ceea ce știam eu. Din fericire, surpriza a fost una plăcută. Curiozitatea a fost maximă și am vrut să aflu mai multe despre noua locație, am stat de vorbă cu echipa și am aflat numai lucruri bune.

Curtea Veche este acum un complex pentru toate categoriile de oaspeți. La parter există un pub modern denumit „Anturaj”. Noul pub este locul ideal în care să vii pentru socializare, să te bucuri de compania preferată, de muzică bună, o atmosferă primitoare, de o băutură preparată așa cum trebuie și de mâncare cu gust. Meniul cuprinde de la preparate pe grătar până la pizza sau fructe de mare. Aici se organizează seri de karaoke, concursuri de tip Quiz dar și seri cu muzică tematică.

Un alt reper impresionant, pe care nu trebuie să îl ratezi, este crama de la demisol. Cu un design inspirat din vremurile de odinioară, cu o combinație autentică între cărămidă, piatră de apă și lemn, locația te poartă în timp și îți poate aminti de filmele cu Mărgelatu. Meniurile sunt bazate pe preparate haiducești și sunt stropite cu vinuri de calitate servite la ulcică iar atmosfera este completată de muzică românească “de pahar”. Această asociere creează o locație unică în Bacău, cu un farmec aparte.

„Acele petreceri la birturi, peregrinările nocturne prin mahalale, personaje pitorești, forfota lumească, mâncărurile tradiționale bine făcute pe vatră și jar, interiorul cald și primitor ni se impun ca un basm cu nesfârșite sugestii”, așa descrie managerul locației, viziunea lui legată această cramă, iar vorbele sale au acoperire.

Noul Complex Curtea Veche dispune și de o sală de evenimente, aflată la etaj. Aici, doritorii de distracție pot organiza evenimente private, onomastici, botezuri și chiar nunți mai restrânse, capacitatea sălii fiind de 90 persoane. Pe lângă toate acestea merită remarcat și personalul foarte amabil și bine pregătit ceea ce asigură calitatea ridicată a serviciilor.

Ca să sintetizăm, Curtea Veche este acum un restaurant nou, cu un amestec foarte interesant între vechi și modern, nostalgie și artă contemporană, prin care simbolurile naționale sunt reinterpretate. De altfel, și meniul oferă feluri de mâncare cu specific românesc dar și international reinterpretate, reinventate, care pot satisface și cele mai răsfățate gusturi.

CurteaVeche se află pe strada Vasile Alecsandri nr. 63, iar pentru mai multe detalii sau livrări la domiciliu puteți apela numărul de telefon 0754. 044.759.