Normele didactice cresc din toamnă: modificări pentru profesori, învățători și maiștri-instructori

Atât profesorii, cât și învățătorii, profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori vor lucra mai multe ore pe săptămână, începând cu anul școlar 2025-2026. Măsura este prevăzută în Legea 141/2025, publicată recent în Monitorul Oficial, și va fi valabilă până la începutul anului școlar 2029-2030.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a emis vineri și Ordinul 5.198/2025, care stabilește procedura de constituire a normelor didactice în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2025-2026.

De ce se schimbă normele didactice

Modificările fac parte dintr-un pachet mai larg de măsuri fiscal-bugetare menite să reducă deficitul public. Concret, noile norme sunt, în general, cu două ore mai mari față de cele prevăzute în Legea învățământului preuniversitar (Legea 198/2023).

Cum se modifică norma, în funcție de nivel și specializare

Potrivit Legii 141/2025, normele didactice vor fi următoarele:

Învățământ primar: un post de învățător/învățătoare sau profesor pentru fiecare clasă, incluzând obligatoriu două ore pe săptămână de pregătire remedială .

Profesori gimnaziu, liceu, postliceal: 20 de ore/săptămână (inclusiv pentru unități cu program integrat de artă sau sport și pentru educație extrașcolară).

Profesori cu grad didactic I sau titlul de profesor emerit și activitate de mentorat: 18 ore/săptămână .

Profesori de instruire practică și maiștri-instructori: 26 ore/săptămână (cu licență în cariera didactică); 22 ore/săptămână (cu grad didactic I și activitate de mentorat).

Învățământ special: 18 ore/săptămână (învățători, profesori la predare, profesori care fac terapii specifice); 22 ore/săptămână (educatori, profesori-educatori, preparatori nevăzători, maiștri-instructori).



În norma didactică pot fi incluse și activități de pregătire pentru examene naționale, evaluări sau performanță educațională, precum și activități remediale.

Calendarul aplicării

Ordinul MEC stabilește că, pentru cadrele didactice repartizate pe posturi între 31 iulie și 4 august 2025, inspectoratele trebuie să emită deciziile de repartizare astfel încât contractele de muncă să fie semnate până pe 11 august 2025. Între 11 și 18 august 2025, listele cu posturile vacante vor fi actualizate.

Degrevarea de ore pentru personalul de conducere

Legea prevede și situațiile în care anumite cadre didactice vor fi degrevate parțial de norma de predare:

Până la 30% – personal de conducere din unități extrașcolare, casele corpului didactic, centre de resurse și excelență;

Până la 50% – personal de conducere și de îndrumare din școli și inspectorate;

Degrevare parțială pentru reprezentanții desemnați de federațiile sindicale în procesul de monitorizare a calității învățământului.

În mod normal, personalul degrevat nu poate fi plătit suplimentar prin „plata cu ora”, dar în școlile din zone izolate se pot face excepții cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.