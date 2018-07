Suntem în mijlocul verii, o perioadă guvernată de vacanțe și concedii, ce-i drept, umbrite de condițiile meteorologice. Uitând de ploi, vacanța este minunată. Totuși, cu un ochi pe calendar, numărăm zilele până la toamnă. Din păcate, mai e puțin și va începe un nou an școlar. Iar acest „din păcate” este valabil și pentru copii și pentru părinți. Copiilor le va fi dor de vacanță, iar părinții vor trebui să scoată bani din buzunar pentru tot ce înseamnă „back to school”.



Un vechi proverb românesc spune că e bine să-ți faci iarna car și vara sanie. Dar, să nu mergem chiar atât de departe! Asta nu înseamnă că n-am putea de pe acum să ne ocupăm, să zicem, de…rechizite. Îmbrățișând această idee, am vrut să vorbim cu cineva din domeniu. De această dată am ales să mergem la Onești și ne-am oprit la librăria Vio Libris unde am stat de vorbă cu administratorul locației, Viorica Arvinte.



Context economic

„Dacă e să ne referim la comerț, așa cum s-a dezvoltat de-a lungul timpului, librării sută la sută sunt puține. Librăriile, așa cum le știm noi, cele cu cărți, sunt și mai puține, pentru că nu se mai vând ca altădată”, ne spune Viorica Arvinte care a ținut să specifice că la unitățile pe care le conduce continuă și pe linia aceasta cu cărți, chiar dacă nu este avantajos din punct de vedere al afacerii, dar, consideră că cineva trebuie să ducă mai departe această tradiție și să fie alături de cei care încă mai doresc să cumpere cărți. „Pentru noi este ca o datorie morală”, a întărit această idee managerul oneștean.



În continuare, Viorica Arvinte a făcut o comparație cu hypermarket-urile care își permit să schimbe marfa după sezon. „Noi nu putem face astfel de lucruri. Noi am rămas consecvenți pe ideea că trebuie să facem lucruri pentru copii, pentru cultură”, a adăugat șefa librăriei oneștene. Faptul că orașul a scăzut din punct de vedere al potențialului economic dar și a numărului din ce în ce mai mic de copii, face ca librăriile oneștene să sufere. Cu toate acestea, Viorica Arvinte spune că rămâne pe poziție și merge mai departe cu librăriile pe care le conduce: Vio Libris, de pe str. Mărășești nr.10 și Laura Libris de pe str. Radu Rosetti nr. 4.

De 20 de ani…

Când vine vorba de valoare, automat te gândești la tradiție, la calitate, la istorie… Toate aceste virtuți se pot trece cu ușurință în dreptul librăriilor conduse de Viorica Arvinte. Vio Libris împlinește anul acesta 20 de ani, iar Laura Libris face 17 ani de la înființare.

Și pentru ca noblețea misiunii librăriilor Vio Libris și Laura Libris să fie conturată așa cum se cuvine, vom încheia cu o afirmație a Vioricăi Arvinte care reprezintă esența a tot ceea ce se întreprinde în unitățile pe care le conduce: „Noi nu vindem cărți. Noi oferim cultură!”.

Ce găsim în librării?



Cărți și rechizite

La loc de cinste stă cartea, aceasta ocupând un loc principal. Urmează articolele de birotică și papetărie, rechizite, jocuri și jucării pentru copii și chiar articole sportive. De altfel, în timpul anului școlar, oneștenii vin în cele două librării în mod special pentru articole de școală, dar nu trebuie omise și serviciile de copiator și plastifiere

a documentelor.



Servicii conexe

Oneștenii pot plăti facturi, și mai nou, la Laura Libris pot încheia contracte de mică publicitate pentru publicarea anunțurilor în cotidianul Deșteptarea.



„Avem relații contractuale cu distribuitori naționali și cu branduri foarte cunoscute, unele chiar românești, dar de foarte bună calitate”, a precizat administratorul librăriilor Libris din Onești. Viorica Arvinte spune că afacerea care o dezvoltă la nivelul municipiului Onești propune clienților alternativa calității românești în detrimentul mărfurilor chinezești de calitate îndoielnică.