Noi categorii de persoane scutite de purtarea centurii de siguranță în autoturisme

Ministerul Sănătății a extins recent lista persoanelor scutite de obligația de a purta centura de siguranță la deplasările cu autovehicule mici, prin Ordinul nr. 1.226/2025, publicat în Monitorul Oficial. Modificarea se aplică ocupanților mașinilor cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, indiferent dacă sunt conducători auto sau pasageri.

Cea mai importantă noutate este includerea persoanelor care au suferit intervenții chirurgicale de stomizare, proceduri ce presupun crearea unor deschideri la nivelul abdomenului pentru eliminarea fecalelor sau urinei, atunci când eliminarea naturală nu mai este posibilă.

Această modificare se adaugă la lista de afecțiuni pentru care purtarea centurii de siguranță nu este obligatorie, printre care se numără:

sindroame hemoragipare;

sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive);

leucemii acute și cronice;

mielom multiplu;

limfoame maligne;

ciroză hepatică și cancer hepatic cu ascită voluminoasă;

status posttoracotomie și sternotomie pentru diverse operații toracice, timp de trei luni postoperator;

by-pass extraanatomic axilo-femural;

pacemaker cardiac recent montat;

afecțiuni acute ale sânului;

obezitate care împiedică închiderea centurii de siguranță.

Pentru a beneficia de această excepție, persoanele afectate trebuie să prezinte certificat medical care atestă condiția lor.

În afara cazurilor medicale, Regulamentul de aplicare a Codului Rutier prevede și alte situații în care centura de siguranță nu este obligatorie:

conducătorii de autoturisme care manevrează pentru mersul înapoi sau staționează;

femeile însărcinate în mod vizibil;

șoferii care prestează servicii de transport public în regim de taxi, pe durata transportului pasagerilor;

instructorii auto în timpul pregătirii practice a elevilor sau examinatorii în timpul probei practice pentru obținerea permisului de conducere.

Extinderea acestei liste reprezintă un pas important în recunoașterea nevoilor speciale ale unor persoane cu afecțiuni medicale complexe, fără a compromite siguranța altor participanți la trafic.