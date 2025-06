Nicolas Constantinescu, de la Aerostar Bacău la Farul Constanța!

La capătul unui sezon foarte bun, în care a înscris 12 goluri, atacantul de 18 ani crescut în curtea „aviatorilor” a făcut pasul către gruparea lui Gheorghe Hagi: un salt de la Liga 3 direct în Superligă

Lovitură importantă dată de divizionara C Aerostar Bacău! Clubul băcăuan care i-a lansat, printre alții, pe Costel Pantilimon și Andrei Burcă a ieșit din nou la rampă, cedându-l pe atacantul de 18 ani (va face 19 la începutul lui septembrie), Nicolas Constantinescu direct în prima ligă. Și nu oriunde, ci în curtea „Regelui” Gheorghe Hagi, la Farul Constanța, club care are în spate cea mai bună Academie din România.

„Venind dintr-o ligă inferioară la Farul, care are cea mai bună Academie din țară, am zis că aici pot să mă dezvolt cât mai bine și cât mai repede într-un timp cât mai scurt”, a declarat Nicolas Constantinescu luni, la prezentarea sa de către gruparea de pe Litoral. Deși născut în Italia, la Brescia, „Noul Cămătaru”, așa cum i se mai spune lui Nicolas Constantinescu, este un produs sută la sută al Aerostarului.

„Datorez foarte mult acestui club”, mărturisea, toamna trecută, Nicolas Constantinescu, atunci când trecea în revistă, pentru „Deșteptarea”, antrenorii ce și-au pus amprenta pe evoluția sa la Aerostar:

„Primul meu antrenor a fost domnul Ovidiu Ciobanu. De-a lungul timpului am avut mai mulți antrenori, iar de la fiecare am avut de învățat. Cei care au contribuit cel mai mult la formarea mea au fost domnii Vali Cioancă și Cornel Elisei, asta și pentru că pe dânșii i-am avut o perioadă mai lungă. La prima echipă m-a debutat domnul Mișu Ionescu, iar acum lucrez sub comanda domnului Andrei Vatră, care mă cunoaște foarte bine deoarece mi-a fost antrenor și la juniori”.

În ciuda faptului că nu a avut nicio convocare la un lot reprezentativ până acum, „Cămătaru al Aerostarului” a fost dorit în această vară de mai multe echipe de Superligă. Motivul? Sezonul foarte bun de Liga 3 avut de Nico sub comanda lui Andrei Vatră, dovadă și cele 12 goluri marcate în ediția recent încheiată.

„Am convingerea că pe Nicolas Constantinescu îl vom vedea în curând sus de tot”, anticipa, în primăvară, președintele CS Aerostar, Doru Damaschin. Și iată că atacantul „aviatorilor” s-a înălțat și la figurat, așa cum o face deseori la propriu, în mijlocul defensivilor adverse. Iar în zborul său a ajuns la Farul Constanța, club care a câștigat concurența pentru transferul lui Constantinescu cu FC Botoșani și Oțelul Galați, interesate, la rândul lor, de „vârful” de 18 ani. De notat este că, în baza înțelegerii cu clubul constănțean, Aerostar păstrează un procent de 20 la sută dintr-un eventual viitor transfer al lui Constantinescu de la Farul.

„Suma de transfer rămâne una confidențială, însă este una rezonabilă și respectă diferența care separă Liga 3 de Superligă. Scopul Aerostarului este de a crește și de a forma jucători care să facă pasul cât mai sus, așa cum este, iată, și cazul lui Nicolas Constantinescu. Plecarea sa la un club precum Farul demonstrează că managementul clubului nostru are la bază principii sănătoare”, a declarat pentru „Deșteptarea” managerul general al Aerostarului, Remus Pozînărea.