Lansat la începutul anului trecut, Start-Up Nation – cel mai ambiţios program de acest tip din Uniunea Europeană -, a încheiat anul 2017 fără nicio finanțare acordată solicitanților. Și asta deși autoritățile anunțau că primii bani ar urma să ajungă în conturile beneficiarilor încă din toamna trecută. Până acum, în toată țara, doar câteva zeci de întreprinzători şi-au primit banii, din cele peste 8.000 de planuri de afaceri câştigătoare (față de 10.000 estimate inițial). De altfel, termenul limită prevăzut pentru semnarea acordurilor de finanțare pentru proiectele aprobate în cadrul programului Start-up Nation fusese prelungit, pentru a doua oară, până în data de 15 noiembrie 2017. Întârzierile au fost cauzate de birocraţia stufoasă şi subdimensionarea schemei de personal în comparație cu volumul uriaș de lucru. Prin acest program, statul român acordă un grant de până la 200.000 de lei firmelor nou-înfiinţate, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Prin Start-Up Nation România, statul intenționa să motiveze tinerii să rămână în ţară şi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat. Reprezentanţii Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) spun că toţi aplicanții care au câştigat finanțare anul trecut îşi vor primi finanțarea la începutul acestui an. În plus, programul va continua şi în 2018, cei care şi-au înfiinţat anul trecut o firmă, dar nu au fost selectați în program, putând participa şi la ediţia din acest an. S-a ținut cont și de faptul că nu toți antreprenorii selectați la finanțare au solicitat ajutorul maxim de 200.000 de lei. „La nivelul județului Bacău, au fost depuse 355 de proiecte, dintre care doar 178 s-au încadrat în limita bugetului aprobat (în ordinea numărului RUE, n.r.). Dintre acestea, 24 de proiecte au fost respinse la finanțare, iar 154 de contracte au fost semnate în limita bugetului. Plățile se efectuează după depunerea, verificarea și certificarea dosarelor de decont." Narcis Cătălin Tăbăcaru, directorul executiv al Oficiului Teritorial al Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Cooperație Iași, de care aparține și Bacăul

