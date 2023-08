Niciodată nu a arătat Bacăul mai rău

Bacăul nu este un șantier, așa cum vor edilii să credem. Bacăul este o ruină. Și o rușine, o mare rușine. Niciodată nu a arătat orașul ăsta mai rău. Da, se lucrează, dar se lucrează prost. Și haotic. Lucrări suprapuse și trafic ștrangulat. Gropi lăsate de izbeliște și pavele montate la „mutu-i fă-sa”.

Asfaltări fix acolo unde nu se impunea și străzi ca vai de ele uitate de Dumnezeul din Ceruri și de Dumnezeii din Primărie. În felul acesta arată așa-zisul mare șantier al Bacăului. Să trecem însă la exemple concrete. Orice șofer poate spune că strada Mioriței era una dintre cele mai funcționale- din punct de vedere al calității carosabilului- artere din oraș. S-au descoperit, chipurile, anumite denivelări, iar pușculița cu bani s-a deschis și a început să toarne asfalt cu atâta zel încât a astupat până și gurile de canal.

OK, era nevoie să se învârtă niște bani- că și așa stăm grozav cu bugetul- dar cine poate garanta că, după asfaltare, Mioriței va arăta măcar la fel de bine ca înainte? Și că după să zicem jumătate de an asfaltul nu va ceda? Alt exemplu concret: ați văzut cum arată pavelele montate pe trotuarele din centru? Cocoașe de cămilă. Dar cum arată pista de biciclete din apropiere de Cascada? În acea zonă, pista se lățește într-atât de mult, încât pietonii sunt obligați să sară într-un picior.

Apropo de pistele de biciclete, că, deh, Bacăul e Utrecht: atunci când ele vor fi finalizate, e interesant de văzut cum își vor lua cetățenii mașinile în spinare și cum vor reuși să le înghesuie pe balcoane ori debarale, căci pe străzi e clar că nu vor mai avea locuri de parcare.

Marea întrebare nu vizează însă asfaltările, pistele de biciclete ori locurile de parcare, ci cum de am ajuns noi aici? Vina este comună. Și o împart, sigur, în mod disproporționat, cei care – fără viziune, fără onestitate și fără simț al datoriei- au condus și conduc orașul și cei care- fără prea multe variante viabile- pun ori nu ștampila, o dată la patru ani, pe cei care au condus și conduc orașul.

„Veți vedea că, atunci când se vor termina lucrările, va arăta bine și orașul ” s-a băgat în seamă un cetățean, sâmbăta trecută, atunci când unul din piloții Raliului Moldovei mărturisea că „Bacăul se prezintă bine ca județ, dar în niciun caz ca oraș”.

Nu știu dacă cetățeanul băgăreț era doar naiv, optimist, sau USR-ist de-a binelea. Am vrut să-i atrag atenția că, atunci când lucrările se vor termina, este foarte probabil ca și orașul să fie terminat. Am preferat însă să-i spun un banc care se potrivește situației. Omul nu a râs. Dar asta nu face bancul mai prost. Dimpotrivă: „Doi tipi se întâlnesc, iar unul îi zice celuilalt: «Fugi, că umblă un nebun cu o foarfecă, iar dacă te prinde că ai trei testicule, îți taie unul». Celălalt dă de mână, nepăsător: «Nu-mi fac griji, că eu am doar două». La care primul: «Da, bă, dar vezi că ăla intâi taie și după aia numără”.