Așa cum vă informam în ediția de ieri, 3 august, a ziarului nostru, Casa Județeană de Pensii (CJP) Bacău a rămas fără director general, Alina Iftode, care a deținut acest fotoliu timp de 7 ani, alegând să treacă, prin transfer, la Consiliul Județean.

Decizia are în spate mai multe motive pe care fostul director al CJP Bacău ni le-a expus și argumentat pe larg, înainte de a părăsi acest fotoliu:

”În primul rând, plec pentru că niciodată până acum nu mi s-a cerut să încalc legea. La videoconferința din 12 iunie, domnul președinte al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP-n.n.) ne-a cerut în mod explicit să încălcăm legea, adică să dăm decizii de respingere la cererile de pensionare ale celor care au acumulat vechime în muncă și în străinătate și sunt în așteptarea formularului de confirmare a acesteia, de mai bine de 6 luni.

În cazul acestora formularul cu stagiul de cotizare din țara în care au lucrat ajunge la noi și după un an, doi sau trei, deși noi am făcut mai multe reveniri (chiar dacă nu este obligația noastră, ci a Casei Naționale) la instituția similară din statul respectiv. Or, să dăm decizie de respingere a cererii înseamnă să încălcăm legea și, din punctul meu de vedere, acest lucru este și inuman. Emiterea unei decizii de respingere înseamnă să-i lași pe oamenii în cauză fără drepturile de pensie care li se cuvin.

Eu nu pot să las zeci sau sute de oameni fără pensie. Sunt director ca să le fac oamenilor bine, nu rău”. După o lună, într-o altă videoconferință, președintele CNPP a lăsat să se înțeleagă că, într-adevăr, nu există bază legală pentru respingerea cererilor (în așteptare de peste 6 luni) ale celor care au lucrat și în străinătate.

”Salariații sunt hăituiți”

În motivația deciziei luate, Alina Iftode mai aduce ca argument și faptul că volumul de muncă al angajaților Casei de Pensii este enorm, dar, cu toate acestea, ”oamenii sunt hăituți” și se cere ”zero restanțe peste tot”. Referitor la aceasta, fostul director al CJP Bacău ne-a declarat: ”Și noi vrem același lucru, zero restanțe, dar nu ni s-a pus la dispoziție nimic în plus, nici măcar un om, o prevedere legală mai clară sau o aplicație informatică. Dimpotrivă, angajații Casei de Pensii au ajuns să lucreze de trei sau patru ori mai mult decât ar trebui. Nu ar fi nimic. Dar constat că au început să apară greșeli. Or, eu nu pot să le cer să muncească de patru ori mai mult și apoi, dacă greșesc, să-i sancționez. Și aceasta este inuman! Eu țin foarte mult la colectivul nostru și nu pot să fac asta!”.

”Cererile restante erau în termen”

Și, în pofida faptului că salariații CJP ar avea foarte mult de lucru, impresia conducerii Ministerului Muncii ar fi alta. Referitor la aceasta, Alina Iftode ne-a spus: ”Nu știu de ce s-a plecat de la premisa că toți angajații am fost și suntem niște puturoși, ca și cum până acum am fi stat degeaba, și că am avut nevoie de un bici, al doamnei ministru, ca, prin minune, să nu mai fie restanțe la cererile de recalculare a pensiilor”. Legat de aceasta, fostul director ne-a relatat că într-o videoconferință cu Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a fost prezentată o situație eronată privind restanțele la cererile de recalculare.

”S-a arătat că și noi avem o restanță mult mai mare decât știam. De fapt, le-a dat ca restante și cererile de recalculare care erau în interiorul termenului legal de soluționare (legea prevede ca termen de rezolvare, 45 zile-n.n.). Nu spun că este vina doamnei ministru, ci a consilierilor dumneaei”. Practic, la acea videoconferință județul Bacău a fost menționat cu o restanță de 1.000 cereri de recalculare, iar, în realitate, ar fi fost numai 83. Alina Iftode a mai spus că, ulterior, conducerea ministerului a arătat că nu mai sunt restanțe, sugerând că aceasta i se datorează.

”De fapt, rezolvarea cererilor și-a urmat cursul firesc. Trebuie să spun că în 2013, când am preluat eu conducerea, o cerere se lucra în șase până la opt luni, iar acum se rezolvă în 14 zile”, a mai punctat Alina Iftode. În finalul discuției noastre, fostul director a mai declarat: ”Plec și pentru că nu am cu cine să comunic la Casa Națională de Pensii”.