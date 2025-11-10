NAUTICA la Cupa Bacaului la Înot, editia a XVI-a

La Bazinul de Înot din Bacău, Clubul Sportiv Nautica și AJNPM Bacău, organizatorii editiei a XVI-a a Cupei Bacăului la Înot din 8 noiembrie 2025 au prezentat la startul competitiei 200 de sportivi ai urmatoarelor cluburi sportive: AS Bucovina 2016 (Gura Humorului), ACS Kurko (Miercurea Ciuc), Baza sportiva Focșani, CSS Gura Humorului, CS Nautica Bacău, CSM Roman, As Diasport Moinești, CSM Brăila, SCM Bacău, CS Speading Moinești, CS Trisport Iași, SCM Csikzereda Miercurea Ciuc, As Escape Focșani, CSM Bacău, CS Aqua Vaslui, Aqua Sport Citius București, Preventis Iași.

Mai mici sau mai mari, susținuți de galeria parinților, bunicilor sau a prietenilor, înotătorii încărcați de emotii și de dorința de a câștiga un loc pe podium și-au depășit limitele și au câștigat, cu siguranța incă o experiență frumoasă.

Clubul Sportiv Nautica a acumulat un numar de 53 de medalii (18 locuri I, 16 locuri II și 19 locuri III), sportivii antrenați de Popa Alexandru, Poeană Adrian, Jitaru Sabin, Pojoreanu Alexandru, Galeru Cornelia, confirmând încă o dată dorința de dezvoltare și creșterea performanței într-un centru de tradiție a înotului româneșc precum Bacăul.

Trei dintre sportivii noștri au câștigat Cupa Bacăului la clasament general.

 Beniuga Emma (categoria copii 9 ani)

 Stanciu Antonia (categoria copii 10 ani)

 Lazarev Luca (categoria junori)

Cea de-a doua reuniune a competiției a început cu o demonstrație de înot, protagonistii fiind patru dintre membrii Asociației Clubul Sportiv Integrat Bacău, copii și tineri cu sindrom Down, cărora NAUTICA le asigură pregătirea de mai bine de 3 ani, cu sprijinul Fiald Hotel&Spa și a unora dintre părinții sportivilor noștri, oameni inimoși conștienți de importanța sportului în viața acestora.

Acest eveniment a fost susținut, ca de fiecare dată de sponsorii competiției: Fiald Hotel&Spa și Eurotigla, iubitori de sport și sănătate. Recunoștința și mulțumirile se indreapta, deopotrivă, către toți părinții (principalii susținători ai sportivilor) dar și partenerului media Deșteptarea Bacău.

(Ovidiu Galeru, CS Nautica Bacău)