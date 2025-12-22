NAUTICA a reprezentat înotul băcăuan în competiția internațională Gyor Open (Ungaria)

La final de an, CS NAUTICA BACAU a reprezentat înotul băcăuan prin participarea la concursul international Gyor Open ediția a XVIII-a (17-20 dec 2025) cu un număr de 15 sportivi (Budau David, Berzintu Matheo, Patrichi Rareș, Măriut Serena, Măriut Erika, Varga Mihai, Varga Cosmina, Varga Robert, Banu Robert, Beniuga Emma, Mocănașu Alex, Mereuță Andreas, Falcă Matheo, Lazarev Luca și Borcea Robert) antrenați de Sabin Jitaru, Alexandru Popa și Adrian Poeană, punctând a opta prezență la această competiție importantă din calendarul European Aquatics.

Cu 17 medalii obținute de sportivii noștri și cu un onorant loc 7 în clasamentul general al cluburilor dintr-un total de 45 cluburi reprezentând 12 țări, rezultatele sunt pe măsura așteptarilor noastre și confirmă perseverența și dorința acestor copii muncitori de a performa.

REZULTATE:

BENIUGA EMMA (9 ani)

Locul 1 – 50m liber, 磊Locul 1 – 50m bras, 磊Locul 1 – 50m spate, 磊Locul 1 – 200m mixt, 磊Locul 1 – 200m craul, 磊Locul 1 – 100m bras, 賂Locul 2 – 50m fluture

MOCĂNAȘU ALEX (11 ani)

Locul 3 – 50m spate

MEREUȚĂ ANTREAS (12 ANI)

Locul 2 – 200m mixt, 賂 Locul 2 – 50m bras, 雷Locul 3 – 200m bras

FALCĂ MATHEO (14 ani)

Locul 3 – 100m fluture, 雷Locul 3 – 50m fluture, 雷Locul 3 – 200m mixt

LAZAREV LUCA (15 ANI)

Locul 2 – 200m mixt

BORCEA ROBERT (16 ANI)

Locul 1 – 100m future, 賂Locul 2 – 200m future

Cu părinți în galeriile din tribună sau încurajați de acasă, înotătorii NAUTICA au simțit susținerea necontenită a acestora.

Îi felicităm pe toți înotătorii CS Nautica Bacău pentru curaj, pe antrenorii lor pentru devotament și pe părinții sportivilor pentru sprijinul evident și remarcat pe tot parcursul anilor petrecuți ÎMPREUNĂ.

CS NAUTICA urează tuturor un AN NOU BINECUVÂNTAT, cu sănătate, bucurii și spor în toate!

LA MULȚI ANI !!!!

(Ovidiu Galeru, președinte CS Nautica Bacău)