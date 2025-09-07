Ana de an, la data de 8 septembrie, sărbătorim ziua de naștere a Mamei noastre cerești, Sfânta Fecioară Maria. Orice zi de naștere este un prilej de bucurie, atât pentru cel sărbătorit, cât și pentru cei dragi care îi sunt alături.

Când este ziua de naștere a mamei, facem tot posibilul să o vizităm, să-i ducem un cadou sau o floare. Dar nu cadoul este cel care înfrumusețează sărbătoarea și o bucură pe mama, ci faptul că noi am ajuns acasă. La fel este și cu Sfânta Fecioară. Ca orice mamă, ea se bucură să ne vadă adunați în rugăciune în jurul ei.

Despre nașterea Sfintei Fecioare Maria și despre copilăria ei nu avem informații exacte, întrucât Biblia ne-o prezintă pe Maica Domnului prima dată la Buna-Vestire.

Cu toate acestea, o scriere apocrifă din secolul al II-lea, „Protoevanghelia lui Iacob”, ne descrie în detaliu zămislirea, nașterea, primii ani de viață și logodna ei cu Sfântul Iosif. Chiar dacă nu face parte din canonul Sfintei Scriptură, această scriere rămâne o sursă de inspirație pentru litertatura creștină. Tot aici găsim și numele părinților Maicii Domnului, Ioachim și Ana.

De aici înțelegem că Sfânta Fecioară Maria a avut o familie. Iar sărbătoarea de astăzi ne amintește cât este de important faptul că facem parte dintr-o familie. Nu trebuie să uităm niciodată de înaintașii noștri. Am primit ca moștenire de la strămoși diferite tradiții, culturi și obiceiuri. Înaintașii noștri ne-au transmis și credința.

În familie am primit credința creștină, după cum sfânta Fecioară a primit în familie credința ebraică. Pentru că în familie se naște credința și este hrănită în primul rând prin puterea exemplului.

Maria a învățat multe lucruri bune de la părinții ei, Ioachim și Ana, după cum și noi am fost învățați de părinții noștri. Dar la un moment dat ea a fost cea care a trebuit să ia o decizie și să dea un răspuns la chemarea lui Dumnezeu.

Și pe noi familia ne poate pregăti să putem da un răspuns personal la chemarea și la harul lui Dumnezeu. Dar răspunsul depinde de noi.

Privind astăzi la exemplul Sfintei Fecioare Maria, să ne dorim și noi să fim asemenea ei, să trăim ca ea, să iubim ca ea, pentru a ajunge la gloria de care ea deja se bucură în cer, alături de Fiul ei Isus Cristos.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă