Nadia Comăneci, imortalizată în proiectul ZIDART la Onești

Asociația de Tineret Onestin a avut plăcerea de a invita autoritățile și comunitatea locală, presa dar și partenerii instituționali, la inaugurarea oficială a primei lucrări murale din Onești, dedicată Nadiei Comăneci, vineri, 24 octombrie 2025, pe Bulevardul Republicii nr. 58, Onești.

Lucrarea, semnată de artistul român Bogdan Scutaru, a fost realizată prin ZIDART – Street Art Festival și o omagiază pe Nadia Comaneci – simbol al perfecțiunii și revelație mondială a gimnasticii. Această intervenție artistică își propune să devină un reper al orașului, un vector al excelenței și al speranței, menit să inspire generații de sportivi, copii și creatori care cred în forța disciplinei și a visului.

Muralul marchează începutul unui nou dialog între comunitate, cultură și spațiul public, deschizând perspective pentru dezvoltarea turistică, artistică și sportivă a Oneștiului.

Proiectul a fost realizat de Asociația de Tineret Onestin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Onești, în cadrul proiectului „10 pentru Onești”, depus pe Legea 350, având parteneri pe Fundatia Nadia Comaneci, alături de CSM Onesti si co-finantatori pe Andrei Sargu (Satoplast International), Confer Group, Energo Prest, Mois Construct, Panimon, Sephard Market, Restaurant Kastell, La Strada si Trottoir Grill.

Prin acest proiect, Asociația de Tineret Onestin își propune să contureze, prin artă urbană, o nouă identitate vizuală și emoțională a orașului, onorând personalitățile care au inspirat generații întregi.