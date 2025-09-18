Municipiul Bacău a pus în funcțiune noi semafoare în trei zone aglomerate ale orașului

Primăria Municipiului Bacău anunță că au fost instalate și puse în funcțiune noi semafoare pentru fluidizarea traficului și sporirea siguranței pietonilor. Noile echipamente funcționează în următoarele puncte-cheie ale orașului:

Zona centrală – intersecția dintre Hotel Decebal și Casa de Asigurări de Sănătate;

Zona Milcov – în dreptul sediului ISU – Pompieri;

Zona Autogară – Lidl.

Autoritățile transmit că semafoarele sunt prevăzute cu senzori de activare a culorii verzi pentru pietoni. Pentru traversare, cetățenii trebuie să atingă butonul galben al senzorului amplasat pe stâlpul semaforului.

Primăria reamintește conducătorilor auto și pietonilor să respecte regulile de circulație și semnalele luminoase, pentru a evita incidentele și a asigura o deplasare sigură în zonele intens circulate.