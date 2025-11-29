Municipiul Bacău a constituit Comandamentul de deszăpezire pentru sezonul rece 2025–2026

Primăria Municipiului Bacău anunță constituirea Comandamentului de deszăpezire pentru sezonul 2025–2026, în baza unei dispoziții a primarului, având ca scop coordonarea operativă a activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice. Măsura vine în contextul debutului sezonului rece și al necesității de a interveni prompt pentru menținerea condițiilor sigure de circulație în oraș.

Serviciul de permanență și comunicarea operativă sunt asigurate prin dispeceratul situat pe strada Constantin Ene nr. 3, disponibil pentru cetățeni prin următoarele mijloace de contact:

📱 Telefon mobil / WhatsApp: 0730 635 462

📧 E-mail: dispecerat@smupbacau.ro

Obligațiile comercianților și asociațiilor de proprietari

Primăria reamintește deținătorilor și utilizatorilor de spații comerciale că, potrivit legii, au obligația de a curăța zăpada de pe trotuarele din fața proprietăților, de a îndepărta gheața și țurțurii de la streșini, pentru a asigura siguranța pietonilor.

Aceleași obligații revin asociațiilor de proprietari, care trebuie să mențină aleile și intrările în scările de bloc curate și practicabile.

Resursele pregătite pentru intervenții

Până în prezent, municipalitatea anunță următoarele dotări și stocuri pentru activitatea de deszăpezire:

1100 tone de sare (material antiderapant), cu contract în derulare cu Salina Târgu Ocna pentru încă 1500 tone

14 utilaje cu lamă

15 freze de zăpadă

25 sărărițe manuale

77 de lăzi cu material antiderapant , distribuite în sectoare

100 de lucrători de salubrizare

În plus, Primăria are un contract suplimentar pentru încărcarea și transportul zăpezii în cazul unor ninsori abundente, pentru a putea interveni rapid atunci când situația o impune.

Municipalitatea îi încurajează pe cetățeni să semnaleze orice situație problematică la numerele de contact ale dispeceratului și să colaboreze pentru menținerea orașului în condiții optime pe durata sezonului rece.