După ce au pregătit o altă „salbă” de cântece și dansuri populare membrii Ansamblului artistic „Mugurașii” din Agăș sunt din nou pe micile ecrane, azi 7 februarie, de la ora 15 în cadrul emisiunii „La Măruță”. Obținând mai multe mii de voturi ale telespectatorilor acest ansamblu din Agăș a întrecut cu aproape două săptămâni în urmă, Ansamblul profesionist „Doina Oltului” din Slatina, care pe lângă faptul că are și orchestră populară, se bucură de participarea în spectacole a peste 10 soliști vocali (între care și cunoscuții Maria Ghinea, Neta Soare, Gabriel Zăvoianu și alții). Fiind în semifinalele emisiunii concurs „Duelul Ansamblurilor”, de această dată membrii Ansamblului „Mugurașii” din Agăș își doresc să fie prezenți chiar în finală. Menționăm că ei au pornit și merg cu succes pe drumul cântecului și al jocului popular fiind îndumați de cunoscuta interpretă de muzică populară Maria Tătaru și de coregraful Robert Costrovanu. „Prin perseverența și dăruirea cu care participă la concursurile și manifestările culturale ei sunt un exemplu pozitiv pentru cei de vârsta lor dar și pentru toți iubitorii folclorului și tradițiilor noastre, de pe meleagurile băcăuane. Putem aprecia munca și stăruința lor votând, pe parcursul desfășurării emisiunii «La Măruță», evoluția lor , pentru a ajunge pe un loc fruntaș, unde merită să fie și reprezentanții județului Bacău”, ne-a declarat înv. Ecaterina Rață, ce coordonează activitatea acestui ansamblu. Ea a menționat că ultimele zile de pregătire a membrilor ansamblului pentru această emisiune (la care va fi prezentat un program artistic nou), „au fost de foc”, ei muncind cu multă râvnă pentru „duelul” care se apropie. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.