Motorina, mai ieftină decât benzina

Analiştii pun scăderea prețurilor la pompă pe seama stocurilor de petrol ieftin, cumpărat înaintea embargoului pus de UE importului de țiței rusesc. Din păcate, ieftinirile din benzinării nu se vor resimţi și în preţurile produselor la raft.

Prețurile la carburanți s-au tot jucat cu inimile șoferilor, crescând și scăzând, de la o săptămână la alta, astfel încât, mai nimeni, în afară de specialiștii care urmăresc piața carburanților, nu știe de unde tot vin aceste „mișcări”, evident, cu efecte în buzunarele cumpărătorilor.

Ca în februarie, anul trecut

În aprilie, de exemplu, motorina s-a ieftinit cu peste 30 de bani. Astfel că, în prezent, s-a ajuns ca diferența de preț dintre benzină și motorină să dispară. Ba, în unele stații PECO din județ și din țară, motorina obișnuită costă mai puţin decât benzina, atât în sortimentul standard, cât şi varianta superioară. Asta după ce, ani la rând, motorina (carburantul cel mai bine vândut de benzinari) a fost cu mult mai scumpă decât „surata” sa, benzina. Notăm că motorina a mai fost mai ieftină decât benzina în februarie, anul trecut. Apoi, în vara trecută, motorina ajunsese să se vândă la o diferență de preț (în sus) față de benzină, de 1,5 lei pe litru. Iată și câteva exemple, de data asta, din prezent. În Bacău, la stațiiile Petrom, motorina standard se vindea cu 6,61 lei litrul, la Lukoil – 6,63 lei/litru, Socar – 6,64 lei/litru. Cel mai ridicat preț – 6,67 lei/litru, se găsea în benzinăriile Rompetrol, Mol și OMV. De cealaltă parte, benzina normală, de 95, în stațiile Lukoil, avea un preț la pompă de 6,54 lei/litru, la Petrom – 6,58 lei/litru, la Socar – 6,59 lei/litru, în vreme ce la benzinăriile Mol și OMV, prețul afișat era de 6,64 lei/litru. Cea mai scumpă benzină stadard se găsea la Rompetrol – 6,65 lei/litru.

Cauze

Care ar putea fi explicația acestui fapt? Unii analiști din piață cred că ieftinirea motorinei s-a datorat prețului scăzut al petrolului – în jurul a 80 de dolari pe baril – unul dintre cele mai mici niveluri de la începutul anului. Există șanse mari ca țițeiul să se ieftinească și de-acum încolo. Așadar, în prezent, încă există stocuri mari de petrol mai ieftin, acumulate în iarnă, înainte de anunțatul embargo impus de UE, importurilor de țiței rusesc. Întrebarea legitimă este: cât va dura această situație? Țările OPEC au început, deja, să scadă producția de petrol, tocmai pentru a forța creșterea prețurilor la carburanți. Odată ce prețul petrolului va crește, ne putem aștepta să vedem și scumpiri ale carburanților la pompă.

La raft, produsele rămân scumpe

Pe de altă parte, sunt voci care susțin că nici nu mai este o cerere atât de mare de motorină ca, de exmplu, în urmă cu șase luni. Potrivit unor raportări, cererea de motorină a scăzut în principalele economii ale Europei, indicând activităţi industriale mai slabe şi o reducere a cheltuielilor consumatorilor. Altfel spus, un posibil început de recesiune. Scăderi ale cererii de carburanți se înregistrează chiar și în Ucraina, zdrențuită de război. Or, dacă nu există cerere pe această piață, automat nici prețurile la produse și servicii nu mai sunt atât de crescute, ca în iarnă, de exemplu, știindu-se că benzina și motorina sunt motoarele economiei, cu rol esențial în economie. Teoretic, acum, când carburanții sunt ceva mai ieftini (în special motorina, cel mai utilizat tip de combustibil), ar fi trebuit ca și prețurile la raft să scadă. Însă, comercianții, alături de producătorii și furnizorii de servicii, nu se grăbesc să facă asta, motivând că prețul produselor include și componenta de cost dată de energie și gaze, încă, cele mai mari din regiune. Costurile de producție ale fabricanților autohtoni rămân mult mai mari decât ale firmelor concurente din afară. În plus, și transportatorii spun că ieftinirea carburanţilor îi ajută să supravieţuiască, în condiţiile în care alte cheltuieli au crescut. Ponderea transportului în preţul final al produselor este sub 3 la sută.