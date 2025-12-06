Moș Nicolae a venit și la copiii internați la „Pediatrie”

Pentru copiii care nu au ajuns acasă să își pregătească ghetuțele de Moș Nicolae, magia a venit la ei, din partea Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Saloanele secțiilor Pediatrie, Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, precum și UPU Pediatrie, s-au umplut astăzi de zâmbete și emoție.

Darurile oferite au fost mai mult decât simple cadouri – au fost o ocazie de a transmite valori precum bunătatea, răbdarea și recunoștința, atât celor mici, cât și celor mari.

„În fiecare copil vedem un strop de lumină, iar în fiecare gest de bunătate – puterea de a face lumea mai frumoasă. Astăzi, am dorit să fim alături de cei mici care, deși nu au putut fi acasă să își pregătească ghetuțele, merită din plin magia sărbătorilor.

Zâmbetele lor ne reamintesc că misiunea noastră nu se oprește la actul medical, ci continuă prin grija și căldura pe care le oferim în fiecare zi. Mulțumim cadrelor medicale care, prin devotamentul lor, fac posibilă astfel de momente speciale”, au transmis Marius Savin, Manager SJU Bacău și Dr. Aurelia Țaga, Director Medical SJU Bacău.