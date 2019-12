Cu barba vâlvoi, dar costumat impecabil, Moș Crăciun a intrat, marți seara, 17 decembrie, în sediul Filialei Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Român ia (CECCAR) cu mers demn ca și cum peste an toate socotelile ținute de contabilii săi i-ar fi ieșit perfect.

L-au așteptat, ca în fiecare an, cu nerăbdare și cu ochii mari, copiii profesioniștilor contabili, dar și părinții lor și bunicii. Gazde au fost chiar membrii conducerii filialei.Alături de Moșul au venit, însă, spre bucuria multor participanți, și o superbă Crăciuniță, dar și Motanul Jerry și șoricelul Mickey, dar și Bufnița cea Înțeleaptă.

Sacul Moșului nu s-a descărcat până când fiecare copil nu i-a spus o poezie și până nu și-a declinat pasiunile pe care le are. Ce a urmat a fost o sărbătoare în jurul Pomului de Iarnă, cu muzică și jocuri, dar și concursuri antrenante.

Am observat, însă, și ochii mari ațintiți asupra Moșului de experții contabili din sală. În sac, pentru ei, nu am văzut mai nimic, însă l-am întrebat pe expertul Radu Faghiean, președintele Filialei CECCAR, ce și-ar dori să primească, totuși, de la Moș Crăciun în acest an, pentru că timp ar mai fi.

„Și în acest an – ne-a spus președintele – îmi doresc să fim mai uniți, iar anul care vine să fie măcar la fel de bun ca acesta. Experții contabili au învățat să se descurce, însă, indiferent de vremuri, de conjuncturi politice. Și e musai să strângem rândurile, pentru că profesia noastră este mult încercată în prezent cu toate schimbările legislative care apar și care sunt provocatoare.

Legislația este neclară, a te pune la curent cu schimbările nu prea este timp, iar noi trebuie să oferim și consultanță pertinentă și în timp util. În rest, ne dorim liniște în familii. Iar în țară sperăm că ceea ce s-a început în acest an se va continua. Profesia noastră își revine, totuși, în ciuda tuturor încercărilor prin care a trecut. Adresez, deci, un gând bun și colegilor noștri, dar și cititorilor dumneavoastră. Cu multă sănătate și îndeplinirea dorințelor. Așa să ne ajute Dumnezeu!”.