Modificări importante la polițele RCA: asigurare pe perioade mai scurte și noi reguli pentru vehicule electrice

Luna aceasta au intrat în vigoare mai multe modificări legislative privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), aduse de Legea 181/2025, care schimbă atât durata polițelor, cât și condițiile de aplicare pentru anumite categorii de vehicule.

Una dintre cele mai importante noutăți vizează posibilitatea încheierii unei polițe RCA pe o perioadă mai mică de o lună, ca excepție de la regula generală care stabilește că RCA se încheie pe perioade între o lună și 12 luni. Până acum, Legea 132/2017 permitea ca o poliță pentru vehiculele destinate exportului să fie emisă pentru maximum 30 de zile. Începând cu 16 noiembrie 2025, noua legislație stabilește că polița RCA poate fi valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a numerelor de înmatriculare destinate exportului.

„Această modificare oferă o mai mare flexibilitate proprietarilor de vehicule care urmează să fie exportate, eliminând necesitatea reînnoirii frecvente a poliței pe parcursul unei luni”, explică un reprezentant al Autorității de Supraveghere Financiară.

Celelalte două situații în care RCA poate fi emisă pe mai puțin de o lună rămân neschimbate:

pentru vehicule înmatriculate în alte state membre ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, polița poate fi emisă pentru maximum 30 de zile de la dobândirea proprietății;

pentru vehiculele autorizate provizoriu pentru circulație, polița poate fi emisă pentru perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

Legea 181/2025 introduce și alte reglementări semnificative în domeniul RCA: asigurarea devine obligatorie pentru bicicletele și trotinetele electrice, iar autoritățile pot verifica electronic valabilitatea poliței, fără a mai opri vehiculul în trafic. De asemenea, legea clarifică cadrul legal pentru suspendarea voluntară a polițelor RCA pe perioada suspendării înmatriculării și actualizează lista excepțiilor de la obligația încheierii RCA.

Aceste schimbări vin în contextul unui interes tot mai mare pentru flexibilizarea pieței asigurărilor auto și adaptarea legislației la noile forme de mobilitate urbană.