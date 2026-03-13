Mobilizare masivă pe șantierul autostrăzii A7 Bacău – Pașcani. Peste 600 de muncitori lucrează pe loturile 2 și 3

Lucrările pe autostrada A7, pe tronsonul Bacău – Pașcani, avansează cu o mobilizare semnificativă a constructorului pe loturile 2 și 3, între Trifești și Pașcani. Potrivit datelor furnizate de autorități, peste 600 de muncitori și aproximativ 400 de autobasculante și utilaje sunt mobilizate în această perioadă pe șantier.

Activitatea se concentrează în prezent pe principalele lucrări specifice acestei etape a proiectului, printre care așternerea stratului de formă, execuția fundațiilor din balast și realizarea structurilor.

Totodată, în zona nodului rutier turbion de la Pașcani se desfășoară lucrări pentru amenajarea unui depozit de materiale necesare șantierului.

Stadiul fizic al lucrărilor a depășit deja pragul de 40% pe ambele loturi. Pe lotul 2 Trifești – Gherăești, cu o lungime de 18,99 kilometri, progresul este de aproximativ 40%, iar pe lotul 3 Mircești – Pașcani, care are 28,09 kilometri, lucrările au ajuns la circa 42%.

Contractul pentru realizarea acestor două loturi a fost semnat la data de 15 februarie 2023, iar durata de execuție prevăzută este de 30 de luni.

Lucrările sunt realizate de asocierea formată din companiile Spedition UMB SRL, SA&PE Construct SRL și Tehnostrade SRL, iar proiectul este finanțat din fonduri europene.

Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, urmând să asigure o conexiune rapidă între regiunile Moldovei și rețeaua națională de autostrăzi.