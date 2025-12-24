Misiune de suflet a jandarmilor băcăuani

Nu toți copiii trăiesc bucuriile copilăriei în egală măsură; pentru unii, visurile despre jucării, căldură și sărbători fericite rămân greu de atins. Cazurile pe care le‑am întâlnit de‑a lungul timpului nu sunt uitate, iar anul acesta peste 50 de copii din Târgu‑Ocna și Onești au primit cadouri din partea jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, alături de voluntarii Organizației umanitare Grenlandsaksjonen din Norvegia.

„Am ascultat poveștile lor, le‑am șters lacrima și, pentru o zi, am fost ajutoarele lui Moș Crăciun, oferindu‑le zâmbete, speranță și daruri în pragul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Bucuria din ochii copiilor ne‑a umplut inimile: a dărui este un gest mai nobil decât a primi.”- a precizat preotul militar Banciu Paraschiv.

Mulțumim colegilor și voluntarilor pentru implicare. Vă invităm să păstrați în suflet bunătatea și solidaritatea, ele fac lumea mai caldă. Sărbători binecuvântate!