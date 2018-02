Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a declarat marţi că obiectivul său este ca managementul Spitalului CF 2 să facă o vizită de documentare la Spitalul Judeţean Bacău, de unde să se întoarcă mai pregătit pentru a administra “un spital în centrul Bucureştiului”. “Pot să vă vorbesc despre un exemplu de bună practică în care am fost implicat, în managementul Spitalului Judeţean Bacău, care are un număr dublu de paturi, un număr triplu de angajaţi, este un spital administrat corect, modernizat cu fonduri europene, cu Banca Mondială, cu resurse proprii ale unui judeţ, care are radioterapie nouă şi care este pe profit. Obiectivul meu este ca managementul de la Spitalul CF 2 să facă o vizită de documentare în judeţul Bacău, la Spitalul Judeţean, şi să se întoarcă de acolo mai pregătiţi pentru a administra un spital în centrul Bucureştiului”, a spus Şova, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă are vreun plan pentru Spitalul CF 2 Bucureşti, care se află în administrarea Ministerului Transporturilor. Lucian Şova a fost prezent la Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaţilor la o dezbatere pe tema “Accelerarea implementării marilor proiecte de investiţii în infrastructura rutieră”. AGERPRES 87 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.