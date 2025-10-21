Ministerul Muncii deschide înscrierile pentru Programul de creștere a natalității prin fertilizare in vitro: ce trebuie să știe solicitanții

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a anunțat lansarea oficială a înscrierilor în Programul social de susținere a cuplurilor și persoanelor singure pentru creșterea natalității prin fertilizare in vitro (FIV) 2025. Perioada de aplicare va începe luni, 20 octombrie 2025, la ora 10:00, și se va încheia pe 30 noiembrie 2025, dosarele depuse după această dată nefiind acceptate.

Înscrierea se realizează exclusiv online, prin intermediul unei platforme digitale dedicate.

Cine poate aplica

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fie asigurați în sistemul de sănătate și să prezinte un document medical care să ateste diagnosticul de infertilitate, emis de o clinică parteneră după afilierea acesteia la program. De asemenea, nu pot depune dosar persoanele care au beneficiat anterior de sprijin financiar similar prin alte programe, scrie avocatnet.ro.

Cei care au participat la Programul FIV 2024 pot aplica în noua sesiune doar dacă procedura efectuată anul trecut a fost finalizată, iar decontul aferent a fost înregistrat și validat în platforma digitală.

Etapele procedurii de înscriere

Crearea unui cont și autentificarea pe platforma digitală. Completarea datelor personale și selectarea clinicii partenere la care se dorește efectuarea procedurii. Descărcarea și semnarea documentelor predefinite: cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Încărcarea în platformă a dosarului complet, care trebuie să includă: cererea de înscriere completată și semnată;

declarația pe propria răspundere;

documentul medical care atestă diagnosticul de infertilitate;

acordul privind prelucrarea datelor personale;

copie a actului/actelor de identitate, certificată „conform cu originalul” și semnată olograf;

adeverința/adeverințele care atestă calitatea de asigurat în sistemul de sănătate.

Odată încărcate toate documentele, platforma generează automat numărul de înregistrare al dosarului, iar solicitanții pot urmări statusul acestuia în contul personal. Ministerul atrage atenția asupra verificării corectitudinii datelor înainte de transmiterea finală, dosarele incomplete fiind respinse.

Sprijin financiar

Conform noilor norme, fiecare cuplu sau persoană singură poate primi vouchere în valoare de 15.000 de lei pentru procedurile de fertilizare in vitro. În acest an, numărul maxim de beneficiari va fi de 10.000 de persoane.

MMFTSS subliniază că Programul FIV 2025 are ca scop sprijinirea natalității și oferirea unei șanse reale de a întemeia o familie celor care se confruntă cu infertilitatea, în condiții clare și transparente.