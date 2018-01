Start bun pentru noua reprezentantă a Bacăului în campionatul României la minifotbal rezervat jucătorilor peste 38 ani. Joi seara, Insomnia Old-Boys Bacău a învins campioana națională en-titre, Old Boys Piatra Neamț cu 8-5. Și asta chiar la Piatra Neamț! Ce-i drept, meciul a avut caracter amical, însă, în condițiile date, „insomniacii” se anunță pretendenți autorizați la podium. Partida de la Piatra a fost una spectaculoasă. Cu fostul stelist Cristi Ciocoiu vârf de lance, băcăuanii au revenit de la 0-1 la 5-1, înainte ca echipa gazdă să reușească egalarea. Finalul a fost însă al oaspeților, care s-au impus cu 8-5. Pentru gruparea băcăuană au marcat: D. Vetrea (3), Palade (2), Romașcanu, Ciocoiu și I. Vetrea. Interesant este că Insomnia a deplasat doar șapte jucători: Anton, Daniel și Ionuț Vetrea, Câmpanu, Palade, Romașcanu și Ciocoiu. „Puțini, dar buni. Trofin și Bojescu au avut ceva probleme și nu au putut ajunge. Nu-i nimic, îi așteptăm data viitoare ”, a comentat fondatorul echipei, fostul mijlocaș al FCM Bacău, Ionuț Vetrea. „Data viitoare” înseamnă un nou amical cu Old- Boys Piatra Neamț. Concret, revanșa. Tot sub Pietricica. Weekend-ul următor, pe 27 ianuarie. 26 SHARES Share Tweet

