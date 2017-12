Cea de-a șaptea ediție a Cupei „Sărbătorilor de Iarnă” la minifotbal desfășurată weekendul trecut, în Bacău, va rămâne în memoria asistenței în special prin spectaculozitatea finalei dintre Tazzmanschaft București și Golden Boys. Deși au condus cu 2-0 și 3-1, gazdele de la Golden Boys nu au reușit să-și adjudece primul loc. Campioana țării a întors rezultatul (4-3) și, chiar dacă băcăuanii au egalat spre final, Tazzmanschaft s-a impus cu 5-4. Cel mai bun jucător al competiției organizate de ACS Golden Boys și găzduite de bazele sportive TNT și Dribling a fost desemnat componentul campioanei României, Răzvan Radu, autorul unui hat-trick în finala pentru locul 1. Titlul de cel mai bun portar al Cupei „Sărbătorilor de Iarnă” a revenit lui Cristi Hăisan de la Golden Boys. Înființată în vară, Young Boys Târgoviște și-a adjudecat medalia de bronz a competiției (3-0 în finala cu Phoenix Play Piatra Neamț), dar și Trofeul Fair-play. Premiile individuale au fost oferite de firma lui Florin Lovin, „Ghetefotbalonline”, în timp ce primele două clasate au fost recompensate cu echipament sportiv de către Fortuna Sports Buzău. „A fost un turneu super-reușit, cu cele mai bune 16 echipe din țară și cu nu mai puțin de patru formații ce au evoluat în Liga Campionilor”, a concluzionat organizatorul ediției 2017 a Cupei „Sărbătorilor de Iarnă”, Gabi Coșa, reprezentantul ACS Golden Boys Bacău. 0 SHARES Share Tweet

