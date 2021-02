Aproape 100 de cereri de finanțare au fost depuse de edilii din tot județul pentru a primi bani nerambursabili de la stat. Sumele vor veni prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), urmând a fi folosite pentru modernizarea comunelor. Finanțările sunt atât pentru drumurile din zona rurală, cât și pentru sistemele de apă-canal sau conservarea tradițiilor.

În total, este vorba de peste 76 de milioane de euro care vor fi investiți în dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, precum și în protejarea patrimoniului cultural. Deja, beneficiarii publici au primit aproape 37 de milioane de euro pentru cele 52 de contracte aflate în derulare.

Pregătiri pentru proiectul „Bacăul Mare”?

Sume importante de bani vor ajunge în comunele din imediata vecinătate a Bacăului. Judecând după amploarea proiectelor, am putea crede că aceste localități se pregătesc pentru proiectul „Bacăul Mare”, gândit, pe la începutul anilor 2000, de fostul primar Dumitru Sechelariu. Bunăoară, în Letea Veche, 985.903 de euro sunt investiți în modernizarea drumurilor din satele Holt, Ruși Ciutea, Siretu și Letea Veche, iar aproape 40.000 de euro în iluminatul public. Totodată, și la Hemeiuș, aproape un milion de euro sunt alocați pentru modernizarea drumurilor, în vreme ce la Nicolae Bălcescu, peste 1 milion de euro sunt deja investiți în rețeaua de drumuri, care trebuie să admitem că arată foarte bine. Dar, mai cu seamă după ce va fi modernizat și iluminatul public, proiect care va presupune alte circa 40.000 de euro.

„Suntem aproape de final, în vară va fi recepționată lucrarea de modernizare a drumurilor locale. În plus, pe Grupul de Acțiune Locală, am reușit să accesăm și o parte din banii necesari iluminatului public, cu becuri economice tip LED, să fie așa cum trebuie, în viața asta, căci «dincolo», stăm destul în întuneric”, arată Anton Șiler, edilul din Nicolae Bălcescu. Rămâne de rezolvat drumul care leagă comuna de satul Lărguța, un subiect aspu dezbătut de localnici și autorități.

„Marea mea nemulțumire este drumul de doar 3 kilometri, spre Lărguța. Din păcate, lacunele legislative ne-au pus doar piedici, până acum. Am reușit, într-un final, să transmitem documentația la Direcția Silvică pentru a face schimbul de teren și a ne apuca de treabă. Cât mai rapid, în perioada imediat următoare, după ce primim răspunsul de la Silvic, vom merge la minister pentru a ne da aprobarea de începere a construcției. Drumul ăsta este chiar o necesitate, pentru că avem o comunitate care nu este legată de reședința de comună. Plus de asta, este un acces foarte, foarte rău”, a completat primarul din localitate.

De departe, cea mai câștigată este comuna Săucești, unde vor ajunge sume importante, atât în drumurile din satele Săucești, Schineni și Bogdan Vodă – 978.043 de euro, cât și într-un modern centru de tip after school – 495.509 de euro și în modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural – 495.280 de euro. Interesant este că edilul de aici a obținut finanțare inclusiv pentru amenajarea unei piețe agroalimentare – 79.859 de euro.

Trotuare, chiar și la țară

Însă, și ceilalți primari din județ arată preocupare pentru drumurile comunale, solicitând, de asemenea, sume mari de la stat, cum ar fi cel de la Răcăciuni – 1.000.000 de euro, Berești Tazlău – 999.939 euro pentru drumurile din satele Boșoteni și Turluianu, de la Pâncești – 999.929 în amenajarea de drumuri de exploatație agricolă, Gârleni – 999.790 de euro pentru drumul din comună, Podu Turcului – 999.914 de euro, Ghimeș Făget – 919.700 pentru drumul comunal din satul Tărhăuși, Filipești – 999.266 de euro etc.

„Tot satul Răcăciuni este prins pe modernizarea drumurilor sătești, în total peste 9 kilometri. Plus că avem o parte din drumuri care sunt deja făcute prin PNDL. Sunt super-frumoase, zici că ești afară. Constructorul a fost foarte serios, banii au venit la timp. Mai am un PNDL la Gheorghe Doja, unde s-au oprit lucrările, din cauza vremii, dar în martie repornim", a declarat Lucian Cheța, primarul din Răcăciuni.

Am observat chiar că unii primari vor să le facă inclusiv trotuare localnicilor, așa cum se întâmplă, de exemplu, la Ștefan cel Mare, unde, pe lângă cei 994.518 de euro care vor ajunge în modernizarea drumurilor, circa 75.000 de euro vor fi cheltuiți pentru amenajarea de trotuare. La fel și în Zemeș, unde primarul localității a primit aprobarea pentru finanțarea de 52.700 de euro pentru zonele de trafic rezervate pietonilor.

Apa va curge și la robinet

De reținut și faptul că finanțările obținute de edili pentru localitățile pe care le păstoresc vor ajunge în amenajarea sistemelor de alimentare cu apă, cel mai bun exemplu ar fi cel de la La Horgești, unde pentru alimentarea cu apă a satelor Sohodor, Recea, Galeri, Răcătau – Răzeși, Răcătău de Jos și Bazga, inlcusiv canalizare și stație de epurare, primarul a obținut un sprijin de la stat de … 2.500.000 de euro.

„Noi avem 7 sate, fără Mărăscu, depopulat, fiind părăsit de localnici. Doar Horgești nu a fost prins, pentru că, la momentul depunerii proiectului, era criteriul aglomerării urbane de care se ținea cont. Lucrările încep după ce vor fi încheiate procedurile de expropiere. Cert este că peste 3.000 de localnici vor beneficia de apă și canal. Și chiar așteaptă oamenii! O să facem și rețeaua de gaze, însă cu bani de la Mediu. Vreau, inclusiv, drumurile, să le fac așa cum trebuie, pentru că, pe această secțiune, în afară de o cerere de intenție depusă de fostul primar, nu este făcut niciun demers”, a explicat Luminița Temea, noul edil din Horgești.

Exemplul este urmat de primarul din comuna Buciumi. Aici, pentru înființarea rețelei de apă-canal, inclusiv amenajarea unei stații de epurare, se vor cheltui aproape 2 milioane de euro. Tot pentru canalizare și pentru epurarea apelor uzate, însă, de data asta din Găiceana, vor fi alocați prin PNDR, circa 963.000 de euro.

Moșenirea strămoșilor, la loc sigur

Primarii aleși ai comunelor din județ au grijă și de patrimoniul cultural din zonă, în acest segment fiind dirijate prin PNDR sume considerabile de bani. De exemplu, pentru modernizarea, renovarea și doarea căminului cultural „N. Stroe” de la Răcăciuni, autoritățile locale au obținut nu mai puțin de 500.000 de euro. „Avem o asociație care se ocupă de copii, lucrând cu ei pe partea asta de tradiții. Am avut și vom tot avea activități – de ziua comunei, de 8 Martie, de Sărbătorile de iarnă… Era nevoie de un astfel de așezământ. Plus că avem un volum mare de cărți, am făcut chiar și o lansare de carte, despre N. Stroe, cu invitați de prin Israel”, a precizat Lucian Cheța, edilul din Răcăciuni.

496.422 de euro sunt finanțările pentru căminul din Măgura, alți 480.548 pentru clădirea cu aceeași destinație din Pâncești, 448.241 de euro pentru căminul cultural din satul Bogata, com. Dofteana, iar pentru cel din satul Coșnea, comuna Agăș – 388.339 de euro.

„L-am și terminat, acum câteva luni. Am renovat tot, plus dotări, respectiv centrală termică, grup electrogen, mobilier, și, evident, costume naționale. Coșnea este un sat destul de izolat și oamenii de acolo, jumătate otodocși, jumătate catolici, chiar folosesc căminul cultural. Există intreres pentru tradiții din abele părți. Chiar m-am bucurat că am reușit să refac edificiul. La Coșnea, avem și un grup folcloric de copii”, a precizat Doru Merlușcă, primarul de la Agăș.

Sume importante vor ajunge și la Gârleni, unde pentru modernizarea căminelor culturale din sat Lezpezi și Gârlenii de Sus, primăria primește o finanțare totală de peste 372.000 de euro (184.441 de euro, respectiv 188.267 de euro). La fel și la Sascut, unde 306.845 de euro vor ajuta la modernizarea căminului cultural din Păncești. Sume mai mici au fost cerute și pentru edificiile culturale din Helegiu – 80.000 de euro sau Valea Seacă – 73.150 de euro. dar și pentru valorificarea tradițiilor locale, la Bârsănești – 4.968 euro, Gura Văii – 4.678 de euro, Helegiu – 4.968 de euro și Nicorești, com. Pârgărești – 4.357 de euro.