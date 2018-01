– termenul este 31 ianuarie, dar din 15 ianuarie declarația poate fi depusă și online Câteva mii de băcăuani trebuie să se prezinte, până pe 31 ianuarie, la ghișeele administrațiilor financiare pentru a depune Declarația 600 – „Declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale (CAS) și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS)”. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.