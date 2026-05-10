Mihai-Alexandru Sava, campion național la seniori după argintul european obținut la Jesolo

Sportivul băcăuan Mihai-Alexandru Sava a cucerit titlul de campion național la seniori, confirmând forma excelentă traversată în acest sezon competițional, după performanța obținută anterior la Campionatul European de Kickboxing de la Jesolo, Italia, unde a devenit vicecampion european.

Într-un mesaj publicat după câștigarea titlului național, sportivul a descris reușita drept „un vis devenit realitate”, construit prin muncă, disciplină și susținerea celor apropiați. Acesta le-a mulțumit celor care i-au fost alături pe parcursul pregătirii, precum și conducerii CSM Bacău, adresând mulțumiri speciale directorului Lucian Andrei pentru sprijinul acordat în competiție.

Parcursul internațional al lui Mihai-Alexandru Sava a inclus și participarea la Campionatul European de Kickboxing 2025, desfășurat la Jesolo, competiție pentru care s-a calificat în urma turneului preliminar organizat în luna mai.

La debutul european, sportivul român a obținut cel mai rapid TKO al competiției, într-un meci disputat împotriva unui fost campion mondial. În finala continentală, Sava l-a întâlnit pe actualul lider mondial al categoriei, cedând la puncte după un meci echilibrat, rezultat care i-a adus medalia de argint și titlul de vicecampion european.

Performanțele obținute îl confirmă drept unul dintre sportivii de perspectivă ai kickboxingului românesc, atât pe plan național, cât și internațional.