Mihaela Cambei a întâmpinat Anul Nou în blană de urs, în comuna natală Dofteana

Multipla campioană la haltere Mihaela Cambei a ales să își petreacă ultima zi din an acasă, în comuna natală Dofteana, județul Bacău, unde s-a alăturat cetelor de urători participante la Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă.

Sportiva a fost una dintre atracțiile principale ale evenimentului, spre deliciul sutelor de localnici și vizitatori prezenți, după ce a îmbrăcat o impresionantă blană de urs și a participat activ la tradiționala paradă a obiceiurilor de iarnă.

Gestul său a fost apreciat de public, fiind o dovadă de atașament față de locurile natale și de respect pentru tradițiile românești.

Pentru Mihaela Cambei, sportivă formată la CSM Onești, anul 2025 a fost unul fabulos din punct de vedere sportiv. Halterofila a reușit să cucerească nu mai puțin de nouă medalii importante: șapte de aur și două de argint, obținute la Campionatul Mondial, Campionatul European și Campionatul European Under-23, confirmându-și statutul de una dintre cele mai valoroase sportive ale României.

Prezența campioanei la festivalul din Dofteana a transformat evenimentul într-un moment special pentru comunitatea locală, care s-a bucurat să își vadă una dintre cele mai de succes reprezentante revenind acasă, în mijlocul tradițiilor și al oamenilor care au susținut-o de la început.

(Foto/Fb Comuna Dofteana)