Miercuri se oprește apa într-o zonă din Bacău

Thermoenergy Group S.A. Bacău anunță că miercuri, 26 noiembrie 2025, în intervalul orar 08:00 – 23:00, va fi întreruptă furnizarea apei reci pentru consumatorii racordați la Stația Hidrofor Mihai Viteazu.

Potrivit operatorului, vor fi afectați locuitorii din următoarele zone:

Str. Mihai Viteazu nr. 1, 3 și 5

Str. Bulevardul Unirii nr. 2

Str. 9 Mai nr. 25

Piața Centrală

Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări urgente în incinta hidroforului, lucrări ce nu pot fi amânate, arată comunicatul semnat de directorul general Florin Paval.

Reprezentanții Thermoenergy își prezintă scuze pentru disconfortul creat și îi roagă pe locuitori să își ia măsuri pentru a-și asigura rezerve minime de apă pe durata întreruperii.