Recunosc din capul locului : titlul acestui articol poate crea confuzie. „Miel la bucată” poate însemna și „una bucată miel întreg”, dar după ce am văzut ieri în Piața Centrală din Bacău, fac precizarea că mă refer la mieii deja tranșați și puși pe tarabe, fără să mai vină clientul să ceară el doar o jumătate de miel sau numai o pulpă, ori numai o parte dintr-o carcasă.

Tot auzim, de circa o lună, cam care e situația cu mieii de Paști în acest an, miei crescuți oarecum mai mult decât trebuie, pentru că și Paștele cade ceva mai târziu. Adică mieii ar fi mai mărișori, deci scot mai mulți bani din buzunar. Acum, depinde și de preț. Da, 25 de lei kilogramul poate părea scump. Așa am văzut afișat pe carcasele de miel. Pe tarabe, însă, bucățile de carcasă se dădeau mai ieftin. Chiar și cu 20 de lei. Au înțeles și oierii că lumea nu prea mai are bani (deși pentru mulți lefurile au tot crescut!), ori că nu s-ar mai încurca ducând acasă chiar un miel întreg, așa că au trecut la porționare. Un vânzător tinerel chiar agita pe sub nasurile clienților o bucată ca dintr-un gât de miel sau ceva asemănător, pe care cerea numai zece lei. Numai bun pentru un borș de Paști, cu leuștean și multă verdeață!

Cât am „survolat” eu piața de miei din Bacău nu prea am văzut mulți oameni plecând cu mieii în saci. Ici-acolo câte unul. Mușterii și curioși erau destui, dar cei mai mulți priveau. Unii întrebau de preț, alții învârteau bucățile de carne pe toate părțile și numai câte unul cumpăra.

Ei, dar până la Paști mai sunt două zile, numai că un miel bun ar trebui ținut și la baiț, iar aceasta cere timp.

Am fost curios să văd și ofertele din județ pe internet. Cineva din Târgu Ocna, de exemplu, vindea mielul cu 19 lei kilogramul. Ceva mai ieftin ca în piață, dar dacă nu ești din acel oraș mai costă ceva.