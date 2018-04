Ivona Lucan: Povestește-ne puțin despre sosirea ta în acest Teatru.

Gheorghe Balint: Sunt dator, pentru că au crezut în mine, următorilor : Constantin Pușcuță (Octavian Voicu), Calistrat Costin, Dumitru Lazăr Fulga și Cristina Ciobanu… Fără ei prezența mea în teatru ar fi întârziat puțin (am putut monta spectacole înainte de a fi … licențiat). Sper că nu i-am dezamăgit. Fiecare spectacol a fost o școală pentru mine. Mereu am luat de la capăt, ca un copil, JOCUL cu TEATRUL, cu POVESTEA… Am avut norocul să-i întâlnesc pe Eugene Ionesco, Liviu Ciulei, György Harag, Vlad Mugur … Aceste întâlniri mi-au confirmat, acolo undeva în sufletul meu, că pot spune povești pe scenă …

Care a fost sau este cel mai îndrăgit/incomod spectacol din cariera ta regizorală?

Cel mai îndrăgit spectacol… sunt, cred, trei : REGELE MOARE, MICUL PRINȚ, FEMEI SINGURE… Cel mai incomod? Au fost, poate, câteva texte (1-2) care mi s-au propus, fără mari calități dramaturgice, dar sper că am reușit să le povestesc din perspectiva cehoviană, adaptându-le la scenă și la sufletul meu… Sunt mulțumit că am reușit cu spectacolele mele să participăm la importante festivaluri naționale și internaționale. Sunt norocos că am putut face spectacole și la alte teatre din țară și străinătate… Fără puțină credință și mila lui Dumnezeu ne aflăm doar în treabă… TEATRUL este un fel de a trăi, de a exista.

Dacă ar fi să dai timpul înapoi ai schimba ceva?

Dacă… aș vrea să pot acorda mai multă atenție și grijă familiei mele. Din păcate și din fericire (!) TEATRUL mi-a ocupat și mi-a trăit întreaga mea viață de până acum…

Ivona Lucan, secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia”