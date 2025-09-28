Memorial „Galben-albastru”: fotbal de calitate

Sloganul e contemporan cu cei din teren. Dar se potrivește la marele fix: calitate înainte de toate. Înainte de probleme de vârstă, greutate sau de ordin medical. Și asta pentru că fotbalul de dinainte chiar era fotbal. Fotbal de calitate.

A dovedit-o din plin și ediția din acest an a „Memorialului Galben-albastru” organizat în weekend, la baza „Play” din Sărata și dedicat amintirii celor care au fost figuri emblematice pentru FCM Bacău: Dumitru Sechelariu, Mircea Nedelcu, Nicolae Vătafu, Vasile Șoșu, Simion Blaga, Teofil Bora, Nicolae Alexa, Sorin Condurache, Florin Ganea și Vasile Ardeleanu.

„Este foarte important să păstrăm vie amintirea acestor oameni care au însemnat enorm pentru Bacău și fotbalul băcăuan”, a declarat organizatorul Memorialului Galben-albastru”, fostul mijlocaș al FCM-ului de la finalul anilor 90 și începutul anilor 2000, Ionuț Vetrea.

Momentul de vârf al Memorialului a fost, fără nicio îndoială, meciul demonstrativ ce a readus pe teren jucători importanți din istoria FCM-ului. De o parte, Daniel Jean Bogdan, Radu Ciobanu, Marius Gireadă, Vasile Jercălău, Petre Firici, Giani Căpușă și Marius Doboș.

De cealaltă, Remus Pozînărea, Ionuț Vetrea, Dan Bolfă, frații Florin și Marius Croitoru, Cristi Tănase și Florin Petcu. Pe margine, staff-ul compus din Gheorghe Chivorchian, Gabi Hodină, Cristi Popovici, Cristi Axinte și Florin Lovin, dar și galeria condusă de Robert Olandezul. Jocul demonstrativ, condus de arbitrul Gheorghe Popa s-a încheiat nedecis: 6-6, prin golurile marcate de Căpușă (3), Radu Ciobanu (2) și Firici, respectiv Petcu (2), Bolfă (2), Tănase și Vetrea (din penalty).

Așadar, 6-6. Dar n-a fost blat, chiar dacă fotbalul jucat de foștii „galben-albaștri” a avut gustul bun al prăjiturilor cu frișcă de pe vremuri. Vremuri în care calitatea prima. Iar fotbalul chiar era fotbal.