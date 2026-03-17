Medicina longevității la Slănic Moldova – Terapia Gerovital H3 aplicată la Complex Panoramic de unul dintre cei mai apreciați specialiști în geriatrie din România – Dr. Ana Oleniuc

Într-o perioadă în care tot mai multe persoane își doresc nu doar să trăiască mai mult, ci să trăiască mai bine, conceptul de longevitate și prevenție medicală capătă o importanță tot mai mare. România are o contribuție remarcabilă în acest domeniu, prin cercetările și descoperirile prof. dr. Ana Aslan, fondatoarea geriatriei moderne și creatoarea celebrului tratament Gerovital H3, considerat cel mai longeviv medicament geriatric din lume.

Această tradiție medicală este continuată și la Complex Panoramic din Slănic Moldova, unde baza de tratament primește de cinci ani turiști dornici să își îmbunătățească starea de sănătate, să își recapete energia și să investească în calitatea vieții lor.

Un moment special pentru baza de tratament a avut loc în perioada 8 – 13 martie, când Complexul Panoramic a avut onoarea de a o avea ca invitat special pe Dr. Ana Oleniuc, medic specialist gerontologie-geriatrie, unul dintre cei mai apreciați experți din România în medicina longevității.

Prezența doamnei doctor a reprezentat un eveniment important pentru stațiune și pentru pacienții care au dorit să urmeze terapia Gerovital H3, tratament recunoscut internațional pentru efectele sale de regenerare celulară și pentru rolul său în prevenirea procesului de îmbătrânire.

Gerovital H3 – o descoperire românească ce a schimbat medicina longevității

Gerovital H3 a fost elaborat de prof. dr. Ana Aslan în urma unor cercetări desfășurate între anii 1946 și 1956. Tratamentul are la bază procaina, o substanță care, în formula creată de savanta română, a demonstrat efecte benefice asupra regenerării celulare.

De-a lungul deceniilor, Gerovital H3 a fost utilizat în tratarea unor afecțiuni precum reumatismul, bolile neurologice, afecțiunile degenerative sau anumite tulburări sistemice, fiind apreciat pentru capacitatea de a stimula activitatea biochimică celulară și de a susține echilibrul organismului.

Prin mecanismele sale de acțiune, tratamentul stimulează procesele de regenerare la nivelul membranelor și mitocondriilor celulare, contribuind la o mai bună oxigenare și revitalizare a organismului.

De aceea, Gerovital H3 este asociat adesea cu ideea de anti-aging, însă rolul său este mult mai complex, având efecte benefice asupra sistemului nervos, metabolismului și capacității de adaptare a organismului.

Așa cum spunea însăși Ana Aslan, secretul longevității nu înseamnă să rămâi veșnic tânăr, ci să îți păstrezi energia, optimismul și echilibrul.

Terapia aplicată la Complex Panoramic

În cadrul vizitei sale la Slănic Moldova, Dr. Ana Oleniuc a aplicat personal terapiile Gerovital pacienților programați la Complex Panoramic, adaptând tratamentul în funcție de particularitățile fiecăruia.

Cu o experiență medicală de peste trei decenii în domeniul geriatriei și gerontologiei, doamna doctor este recunoscută pentru activitatea sa în medicina longevității și pentru promovarea conceptului de prevenție a îmbătrânirii premature.

Așa cum subliniază chiar Dr. Ana Oleniuc: „Bătrânețea se tratează în tinerețe. Un tratament început la timp pregătește o bătrânețe frumoasă, sănătoasă și activă.”

Interesul pentru această terapie a fost foarte mare, iar locurile disponibile pentru tratament s-au ocupat rapid. Pacienții care au beneficiat de proceduri au apreciat atât profesionalismul echipei medicale, cât și rezultatele obținute, mulți dintre ei exprimându-și dorința de a continua cura atunci când doamna doctor va reveni la Slănic Moldova.

După perioada petrecută la Complex Panoramic, Dr. Ana Oleniuc a plecat în Franța, unde va continua să aplice această terapie, ceea ce subliniază încă o dată valoarea internațională a tratamentului dezvoltat de Ana Aslan.

Baza de tratament – sănătate și relaxare în același loc

De 5 ani, baza de tratament a Complexului Panoramic oferă programe de recuperare și revitalizare realizate de kinetoterapeuți cu experiență, cu ajutorul aparaturii medicale performante.

Pentru a veni în întâmpinarea turiștilor care își doresc o experiență completă de refacere, complexul oferă pachete medicale avantajoase, care includ:

Aceste programe sunt recomandate atât pentru recuperare medicală, cât și pentru menținerea stării de sănătate și a tonusului general.

Slănic Moldova – locul unde natura susține vindecarea

Un alt avantaj important al tratamentelor realizate la Complex Panoramic este locația. Slănic Moldova este una dintre cele mai apreciate stațiuni balneoclimaterice din România, renumită pentru aerul curat de munte și pentru izvoarele minerale cu proprietăți terapeutice.

Traseele montane, liniștea pădurilor și clima blândă contribuie la crearea unui cadru ideal pentru recuperare și relaxare. Astfel, tratamentul medical este completat de beneficiile naturale ale stațiunii.

O invitație la sănătate și echilibru

Experiența acestei săptămâni dedicate terapiei Gerovital a demonstrat încă o dată interesul tot mai mare pentru medicina longevității și pentru prevenția problemelor de sănătate.

Reprezentanții Complexului Panoramic anunță că Dr. Ana Oleniuc va reveni și cu alte ocazii la Slănic Moldova, iar cei interesați de această terapie sunt invitați să urmărească paginile oficiale de socializare ale complexului pentru a afla perioadele viitoare în care vor fi organizate noi sesiuni de tratament și pentru a-și putea face programări.

Pentru că, așa cum spunea Ana Aslan, „a îmbătrâni frumos și demn este o artă”, iar această artă începe cu grija pentru sănătate, echilibru și calitatea anilor pe care îi trăim.