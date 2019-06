Mateea Țacu a fost desemnată șef al promoției 2015 – 2019 a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău. Pentru acest titlu onorific nu o recomandă doar media 10 obținută în cei 4 ani de liceu, ci și rezultatele sale extracurriculare, de la olimpiade la voluntariat.

Reporterul: Ce te-a determinat să mergi spre latură umanistă când cei mai mulți tineri de astăzi aleg profilul real?

Mateea Țacu: Mereu am considerat că un as în mânecă este să fii deschis la minte, să fii dornic să descoperi, să înțelegi situații, contexte, tipuri de personalități, să lupți împotriva stereotipurilor și a prejudecăților societății. Deoarece materiile din domeniul umanist contribuie semnficativ la aceste lucruri, când am terminat gimnaziul am optat pentru specializarea de Științe sociale, intensiv engleză. Datorită domnilor profesori nu doar am dobândit informațiile și aptitudinile necesare, ci m-am format ca om, am învățat să înțeleg societatea în ansamblul ei și să mă adaptez diferitelor circumstanțe.

R.: În perioada liceului, ai participat la concursuri și olimpiade școlare. Ce rezultate obținute consideri demne de menționat?

M.Ț.: Încă de mică am fost un participant fidel la concursurile școlare. Din timpul liceului, aș dori să menționez participarea la etapa națională a „Olimpiadei Naționale de Argumentare, Dezbatere și Gândire critică”, unde am obținut mențiune I alături de echipă, dar și la alte concursuri naționale și locale de dezbateri și de creație literară, etapa județeană a Olimpiadei de Engleză, la acestea obținând numeroase premii.

R.: Cine sau ce te-a ajutat în acest parcurs?

M.Ț.: Cum îmi place mie să îi numesc, persoanele mele de suflet, părinții au intuit întotdeauna de ce am nevoie, reprezentând atât un impuls, cât și un colac de salvare. Totodată, domnii profesori de la Școala Gimnazială nr. 10 și cei de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și-au lăsat puternic amprenta asupra evoluției mele.

R.: Ai avut timp pentru hobby-uri și activități extrașcolare?

M.Ț.: Știu că există preconcepția că un șef de promoție este limitat la buchea cărții (din nou un stereotip). Nu aș putea să zic că nu am avut timp de ceva anume, deoarece am încercat să păstrez un echilibru în toate: pentru momentele cu familia și prietenii, pentru activitățile de voluntariat, excursii și tabere multiculturale din Belgia și Germania, fiind și unul dintre coordonatorii-elevi ai clubului de dezbateri al colegiului.

R.: Ce facultate vrei să urmezi din toamnă și de ce?

M.Ț.: Optez pentru Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș Bolyai” de la Cluj, deoarece doresc să contribui la viitorul sistemului de jusțiție din România, fundamental pentru statul de drept și pentru garantarea drepturilor omului.

R.: Cum de ai decis să studiezi în țară?

M.Ț.: Recunosc că am primit întrebarea aceasta adesea, mai ales în ultimul an. Îi consider curajoși și pe cei care pleacă, și pe cei care rămân, deoarece nu știm niciodată care dintre cele două este provocarea fiecăruia. Eu mă situez în categoria celor care nu sunt pregătiți să-și asume riscul de a renunța, întrucât mereu m-am ghidat după principiul de a ști că am făcut tot posibilul, că am încercat, deoarece, pentru a realiza ceva, este nevoie de oameni. Consider că întotdeauna există o relație cauză – efect. În această situație, cauza suntem fiecare dintre noi. Dar eu nu mi-am pierdut încrederea în generația noastră!

Dragoș Stanca (clasa a X-a E)