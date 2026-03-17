Măsuri urgente pentru refacerea unui pod pe DN 2G și stabilizarea unei alunecări de teren la Luizi-Călugăra

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău a aprobat, luni, în cadrul unei ședințe extraordinare, două planuri de măsuri pentru intervenții de urgență vizând refacerea unui pod pe DN 2G și stabilizarea unei alunecări de teren produse în comuna Luizi-Călugăra.

Ședința a avut loc luni, 16 martie, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău.

Potrivit hotărârii adoptate, autoritățile vor interveni în regim de urgență pentru refacerea și aducerea la starea de normalitate a podului situat pe DN 2G, pe traseul Comănești – Moinești – Bacău, la kilometrul 0+400, în zona pasajului denivelat peste calea ferată.

Printre măsurile imediate se numără punerea în siguranță a circulației rutiere, feroviare și pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete, în zonele afectate. Totodată, documentația necesară va fi transmisă instituțiilor competente pentru alocarea fondurilor din bugetul destinat intervențiilor în situații de urgență.

În următoarele două zile, autoritățile vor proceda la secționarea și îndepărtarea consolei trotuarului din partea stângă, în zona afectată, pentru a elimina riscul de prăbușire peste calea ferată și prevenirea unui posibil efect de domino. De asemenea, în termen de șase luni, va fi actualizată expertiza tehnică pentru stabilirea stării structurale a podului și a lucrărilor necesare.

În ceea ce privește alunecarea de teren din comuna Luizi-Călugăra, produsă pe DN 11, între kilometrii 166+970 și 167+100, pe partea stângă, CJSU a aprobat lucrări urgente pentru stabilizarea zonei și refacerea infrastructurii rutiere.

Pe durata intervențiilor, circulația în zonă va fi restricționată și dirijată prin semafoare, până la finalizarea lucrărilor și asigurarea condițiilor de siguranță pentru trafic.