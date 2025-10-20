Măsuri pentru punerea în siguranță a circulației în zona Podului Narcisa din Bacău

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău a aprobat, astăzi, Raportul de evaluare întocmit de Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări, în urma constatărilor efectuate la pasajul superior Letea (cunoscut ca Podul Narcisa) din municipiul Bacău.

📋 Pentru siguranța participanților la trafic, au fost dispuse următoarele măsuri:

1️⃣ Realizarea unei expertize tehnice de urgență de către un expert atestat, pentru evaluarea stării tehnice a pasajului și stabilirea soluțiilor de consolidare sau reabilitare – responsabil: UAT Municipiul Bacău;

2️⃣ Punerea în siguranță a circulației rutiere, feroviare și pietonale, prin delimitarea zonelor periculoase și interzicerea parcării autovehiculelor în proximitatea pasajului (sub și în vecinătate) – responsabil: UAT Municipiul Bacău;

3️⃣ Limitarea vitezei de circulație pe pasaj la maximum 30 km/h, cu semnalizare rutieră temporară corespunzătoare – responsabil: UAT Municipiul Bacău, cu acordul Poliției Rutiere;

4️⃣ Restricționarea traficului rutier pe pasaj, astfel încât circulația să se desfășoare doar pe a doua bandă, pe sensul de mers Calea Republicii – Calea Mărășești, până la stabilirea soluției tehnice finale – responsabil: UAT Municipiul Bacău, cu acordul Poliției Rutiere;

5️⃣ Secționarea parapetului în zona de influență a căii ferate (partea stângă CF) pentru eliminarea riscului de prăbușire a elementelor de beton și evitarea efectului de domino – responsabil: UAT Municipiul Bacău;

6️⃣ Reducerea vitezei de circulație a trenurilor în zona de influență a pasajului, pentru menținerea siguranței feroviare – responsabil: Secția L4 C.F.R. Bacău;

7️⃣ Interzicerea circulației rutiere sub pasaj, pe strada Bicaz, între intersecția cu strada Mărăști și blocul 128, până la finalizarea expertizei tehnice.

🟡 Măsurile au fost adoptate în regim de urgență pentru a preveni orice risc asupra siguranței publice, urmând ca după finalizarea expertizei tehnice să fie stabilit planul de intervenție pentru consolidarea sau reabilitarea pasajului.

👉 Autoritățile locale fac apel la înțelegerea cetățenilor și îi roagă să respecte restricțiile și semnalizarea rutieră temporară din zonă.