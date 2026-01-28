Marius Savin a câștigat concursul pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău

Marius Savin a câștigat concursul organizat pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău, potrivit anunțului oficial publicat după concursul desfășurat în data de 26 ianuarie 2026.

Conform documentului transmis de organizatori, Savin a obținut note peste 9 atât la evaluarea proiectului de management, cât și la proba de abilități manageriale, fiind declarat admis.

Marius Savin se află la conducerea unității medicale de aproximativ un an, perioadă în care a ocupat funcția de manager interimar. Prin câștigarea concursului, mandatul său este confirmat în urma unei proceduri competitive, conform prevederilor legale.

„Un moment important pentru mine, odată cu finalizarea concursului pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău. Mulțumesc colegilor și tuturor celor care mi-au fost alături. Responsabilitatea rămâne aceeași: grija față de pacienți și respectul pentru munca echipei”, a declarat Marius Savin.

Noul mandat vine într-un context în care conducerea spitalului are ca obiectiv continuarea proceselor de modernizare, eficientizarea actului medical și consolidarea relației dintre personalul medical și pacienți.