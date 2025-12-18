Maria Șalaru și magia sărbătorilor de iarnă!

Evenimente noi au avut loc de curând în viața Mariei Șalaru, cea care și-a dedicat întreaga carieră pregătirii și promovării copiilor și tinerilor în arta muzicală folclorică. Dintre cei 35 de ani de activitate didactică în acest domeniu, timp de 24 de ani, Maria Șalaru a activat ca referent/profesor la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău.

Prin mâinile ei, sau cum îi place să spună „sufletul” ei, au trecut generații de tineri care și-au petrecut copilăria în cântec și joc popular, au învațat că portul, cântecul, dansul și elementele etnografice pe care ea le-a adunat într-un mic muzeu, fac parte din comoara spirituală a neamului românesc, lucruri care definesc identitatea noastră națională.

La final de an, așa cum ne-a obișnuit, doamna Maria Șalaru, ne vorbește despre proiectele pe care le-a realizat în ultima perioadă, și cele viitoare:

„Cum am mai spus, încă am forță si răbdare pentru a continua proiectele mele, iar motivația este aceea că sunt înconjurată cu dragoste și respect de părinții celor 24 de elevi ai mei, rămași fără profesor, după decizia abuzivă a actualei managere.

Eu continui cursul de canto muzică folclorică cu rezultate remarcabile, cu prezență online și fizic, atât cu copii din județul Bacău cât și din dispora românească.

În cadrul unui proiect elaborat de domnul primar al comunei Orbeni, Costache Popa, cu care am o colaborare fructuoasă încă din anul centenar al unirii, 2018, pregătesc pentru lansarea în spațiul artistic, copii din această comună. Având în vedere situația neplăcută a celor 24 elevi înscriși la clasa mea de canto de la S.P.A.M Bacău, în generozitatea și înțelegerea dumnealui, i-a primit pe toți, iar eu acum repet cu ei în sala Clubului de Tineret din Orbeni.

Nu le este deloc ușor părinților din comunele județului Bacău, dar și celor din județele Iași și Vrancea, să se deplase la o așa distanță, însă ei vin totuși, de dragul copiilor lor și al frumoaselor evenimente pe care împreună le organizăm la Orbeni. Un exemplu elocvent, este festivalul de colinde și obiceiuri tradiționale „Deschide-ți inima creștine”, aflat deja la a X-a ediție, la care au participat actuali și foști elevi ai mei, astăzi adevărați artiști, prețioase nestemate în cununa culturii județului Bacău.

Băcăuanii, și nu numai, pot vedea în ziua de 28 decembrie la Rapsodia Tv, un adevărat regal de colinde creștinești, de datini și obiceiuri de iarnă, interpretate de ansamblul folcloric „Spic de grâu” din Orbeni județul Bacău, de ansamblul „Zestrea” coordonat de Petrică Drăgan, dar și de către colindătorii veniți din Italia, special pentru acest eveniment. Au participat, de asemenea, colindători din județele Iași, Neamț și Vrancea. Acestia sunt: Bianca Rotaru, Adrian Olaru, Denisa Farcaș, Vlad Vladinschi, Andreea și Elena Draga, Delia Dura, Delia Dumitru, Alesia Comanac, Eva Butacu, Carla Pavel, Ilinca Comănici, Luiza Merchez, Ariana Cojocaru, Nicu Cojocaru, Maria Avadanei, Maria Mîndrișoru, Darius Dumitrache, Sofia Dumitrache, Raisa Ciobanu, Ilinca Drăgușin, Miruna Argint, Sara Milea, Ecaterina Pîslariu, Mara Rău, Eduard Pavel, Teodora Palade, Bianca Vrînceanu, Marlena Raihert și Ștefania Bejenaru.

Jocul caprei deochiate, cel al cailor din Orbeni, căprita copiilor și jocul urșilor, a fost un adevarat deliciu pentru spectatori.

Desigur că și eu am cântat piese noi, cu tematica sărbătorilor de iarnă, iar domnul primar Costache Popa a oferit tuturor participanților diplome.

Un alt evenimet demn de remarcat, a fost participarea mea alături de domnul primar al Comunei Orbeni, Costache Popa și a grupului folcloric „Spic de grâu” la „Gala celebrităților”. Premiul publicului a însemnat recunoașterea unei munci stăruitoare la construirea unui ideal, acela de a nu lăsa să fie uitate obiceiurile și tradițiile noastre strămoșești, ci a le duce mai departe prin noile generații de copii și tineri.

Pentru copii a fost o mare bucurie să colinde și să joace ursul în fața unor personalități de seamă din toate domeniile de activitate, dar mai ales să cunoască artiști îndrăgiți și oameni de televiziune care au fost și ei premiați la această gală.

Eu, de asemenea, m-am bucurat să interpretez o colindă alături de fosta mea elevă Aura Șova, căștigatoarea de anul trecut a concursului „Vocea Romaniei”.

Le urez băcăuanilor un sfârșit de an cu sănătate si numai bucurii de la toți cei dragi, pace-n suflete și în țară și să ne vedem cu bine în anul 2026!”