Totul în natură se întoarce la SURSĂ… întrebarea care se pune este: vrei să participi în mod conştient la acest ciclu atât de bun şi de firesc, sau preferi să-ţi risipeşti oportunităţile unei vieţi curate? Răspunsul la această importantă întrebare se află în interiorul ego-ului tău. Cum aşa, de ce? E simplu: ego-ul tău crede cu tărie în capacitatea de a face lucrurile să se întâmple, preluând întru totul controlul. Calea pe care urmează să o parcurgi este definitorie. Ea trebuie să fie transparent de sigură. Nimic forţat. Comportă-te cu naturaleţe. Natura nu are nevoie să insiste, să accelereze sau să forţeze ceva anume. Dacă trăieşti în armonie cu acest principiu, vei fi în total acord cu natura. Liberul arbitru este proprietatea prin care oamenii îşi manifestă libertatea prin gândire, intenţie şi acţiune.

Schimbă-ţi traiectoria vieţii, încrezându-te în capacitatea ta de a te reîntoarce la izvoarele unei sănătăţi durabile!

Când ţi se pare că se conturează o situaţie fără ieşire, deloc confortabilă pentru tine, gândeşte-te la ciclul natural. Spune-ţi: „soluţiile de până acum par a fi zadarnice. Aşa nu se mai poate!” Apoi fii atent la cum te simţi, rămânând deschis faţă de ceea ce-ţi oferă momentul respectiv: reîntoarcerea la informaţiile de bază care te pot ajuta să găseşti rezolvare. Sănătatea va avea întotdeauna o temelie de neclintit: ALIMENTAŢIA, adică ceea ce mâncăm, cât mâncăm şi când mâncăm.

Relaţia sănătate-alimentaţie este susţinută şi de celelalte principii de bază, care sunt cunoscute de către noi toţi: mişcare fizică, odihnă suficientă şi gândire pozitivă. Modul de a ne hrăni, cu tot ce implică, constituie un proces voluntar şi conştient, şi este, de aceea educabil. Aflăm zilnic câte o metodă de a ne îmbunătăţi sănătatea şi aspectul fizic: ce dietă „minune” a urmat prietena mea pentru a slăbi, ce regim a urmat vecina pentru a rezolva o anumită problemă de sănătate şi tot aşa… În general ne scapă ceea ce este mai important, adică esenţa lucrurilor bine făcute.

Pentru a avea o sănătate bună şi un fizic frumos, masa de dimineaţă constituie un prilej extraordinar de a schimba lucrurile. Un detaliu important! Nu degeaba se spune: „Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă”. Baza unei alimentaţii zilnice se formează începând cu primele ore ale zilei. Masa de dimineaţă consider ca a fost denumită incorect „micul dejun”. Dacă am analiza cu atenţie lucrurile, am înţelege importanţa acesteia şi i-am acorda locul cuvenit, alocându-i 30% – 40% din hrana unei zile. Cei mai mulţi dintre noi anulăm din păcate această masă. Hrana de dimineaţă a adultului modern este doar o ceaşcă de cafea, iar copilul acestuia ajunge la şcoală fără să fi servit nimic dimineaţa. Câtă inconştienţă!

Studiile recente au stabilit o legătură între masa de dimineaţă şi scăderea riscului de apariţie a bolilor cronice, îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea considerabilă a duratei vieţii.

Un motiv pentru care o mare parte dintre noi nu avem dorinţa de a servi această importantă masă este faptul că cina a fost copioasă şi servită la o oră târzie în seara precedentă. Digestia are nevoie de un repaus de câteva ore pentru a reintra în funcţiune. Somnul nu va fi odihnitor şi ciclul metabolic nu are timp suficient să-şi urmeze parcursul natural. Cum ar putea stomacul dimineaţa să fie de acord cu ideea unei hrane consistente când este încă „obosit” în urma răsfăţului de aseară? O soluţie la îndemâna oricui ar fi o cină uşoară, cu cel puţin trei ore înainte de a merge la culcare sau chiar recomand, de două ori pe săptămână, să înlocuiţi această masă de seară cu fructul sau leguma preferată. În rest, nu se mânâncă nimic după cină, se bea doar apă. Nici măcar ceaiul sau alte băuturi preferate nu sunt indicate (excepţie fac tratamentele prescrise de specialist).

Apa este perfectă pentru organism!

Dacă veţi face o obişnuinţă din aceste recomandări simple, dar cu însemnătate, veţi fi în fiecare dimineaţă dornici de a savura hrana care furnizează energia necesară primei părţi a zilei. Insist să pun accent pe un somn corect, de calitate, deoarece oamenii care nu obişnuiesc să respecte acest ritual, dimineaţa următoare dorm mai mult şi astfel totul se perturbă. Acest lucru e valabil şi pentru copiii noştri. O masă consistentă dimineaţa măreşte energia acestora şi îmbunătăţeşte capacitatea de atenţie la şcoală; nimeni nu este tentat să poftească orice de la colegii lui.

Ce aş putea să mănânc la prima oră a dimineţii astfel încât să se întâmple toate acestea? E atât de simplu! Eu merg pe ideea diversificării. Şi nu vă spun acest lucru fără să fi trecut informaţia prin filtrul practicii. Am fost atentă la evoluţia persoanelor care au respectat masa de dimineaţă. Niciodată nu au spus că a fost meniul insuficient pentru ziua respectivă. Au avut destulă energie pentru a-şi desfăşura activitatea şi totodată de a rezista tentaţiilor pe tot parcursul procesului de slăbire şi menţinere. Cerealele integrale, fructele şi legumele proaspete, ouăle, lactatele, carnea, nucile şi seminţele sunt recomandările făcute. Asocierile dintre aceste alimente sunt permise dimineaţa. Avem nevoie de ceva mai multe fibre decât în mod obişnuit pentru ca energia să fie inepuizabilă şi eficientă până la amiază. Fibrele pot fi incluse în una din cele două categorii de bază: fibre solubile (care se dizolvă în apă) şi fibre insolubile (care nu se dizolvă în apă). Fibrele insolubile ajută organismul să funcţioneze corespunzător până la orele prânzului. Alimentele sărace în fibre, în special produsele şi băuturile zaharate trec foarte repede în fluxul sanguin, determinând creşterea şi apoi scăderea rapidă a nivelului zahărului în sânge. Acest lucru ne ajută să înţelegem de ce energia se epuizează şi eficienţa scade atât de mult. De asemenea, consumarea unui singur aliment la masa de dimineaţă dă naştere unei diete dezechilibrate. Produsele din ovăz şi tărâţele din ovăz sunt alimente hrănitoare. Ele trebuie alternate cu fructe proaspete, lactate, ouă, carne, nuci şi seminţe. Toate acestea trebuie incluse într-o alimentaţie echilibrată. În fiecare dimineaţă să fim inventivi în ceea ce priveşte pregătirea hranei. Sunt foarte multe variante potrivite plăcerii şi gustului fiecăruia dintre noi. Trebuie doar să ne folosim imaginaţia.

Întotdeauna se găseşte cineva care să întrebe după toate cele spuse: „Chiar am să mă simt grozav?” Toate informaţiile oferite până în acest punct nu au avut altă menire decât să vă ajute să înţelegeţi ce anume veţi întreprinde de mâine. Aşa cum totul în natură se întoarce la sursă, şi noi ne vom întoarce la regula de aur a alimentaţiei zilnice: transformarea acestei mese de dimineaţă într-o obişnuinţă.

În tandemul sănătate-alimentaţie această regulă importantă s-ar integra într-un tot, paşii s-ar contopi în doar câţiva, şi în cele din urmă, aţi ajunge să faceţi totul în jumatate din timpul de care aveaţi nevoie înainte. Ca reuşita să fie sigură, vă propun tuturor să servim împreună în fiecare dimineaţă Marele Dejun!

Carmen Barcan, terapeut