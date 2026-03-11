MAREA DESCHIDERE MAXI PET BACĂU! ÎN 14 – 15 MARTIE, PRINDE 20% REDUCERE LA TOATE PRODUSELE!

DESCHIS 7 ZILE DIN 7 | ANIMĂLUȚELE DE COMPANIE SUNT BINE-VENITE ÎN MAGAZIN | SFATURI DE NUTRIȚIE GRATUITE | PUNCT FARMACEUTIC VETERINAR | APLICAȚIE DEDICATĂ

Se deschide Maxi Pet Bacău! Hipermarketul preferat al animăluțelor îți propune o experiență de cumpărături unică și captivantă, dedicată, în totalitate, animăluțelor de companie și părinților acestora!

Rezultatul multor luni de planificare și pregătire, Maxi Pet Bacău își deschide porțile weekendul acesta, în Centrul Comercial SUPERNOVA, Str. Milcov nr. 2A și 2 – 4.

350 m2 plini cu bunătăți și surprize pentru animăluțele de companie, o echipă formată din iubitori de animale gata să ajute cu sfaturi, idei și informații utile și peste 15000 produse la îndemâna părinților de animăluțe de companie.

În plus, pentru a celebra deschiderea noului magazin, ți-am pregătit o serie de oferte speciale și surprize de care te vei putea bucura alături de animăluțul tău. Acestea includ reduceri atractive și evenimente special gândite pentru tine și animăluțul tău.

Maxi Pet – îți aduce surprize și promoții speciale

Între 14 – 15 martie, la marea deschidere Maxi Pet Bacău te așteptăm cu tot soiul de cadouri și surprize! Pentru început, sâmbătă și duminică, te bucuri de promoția inaugurală de 20% REDUCERE la toate produsele cu preț întreg din magazin, exceptându-le pe cele din punctul farmaceutic veterinar!

Apoi, următoarea surpiză pe care o pregătim special pentru tine este Maxi Roata Norocului. Pentru prima dată în Bacău, pe parcursul celor două zile, în diverse intervale orare, vei putea învârti Maxi Roata Norocului și câștiga unul dintre cele șase premii puse în joc!

Maxi Pet – universul preferat al animăluțelor de companie

Mai mult, sâmbătă și duminică, te invităm la două evenimente dedicate blănoșilor – Maxi Fashion Show și Maxi Olimpiada Blănoșilor. În cadrul acestora, animăluțul tău va putea participa la tot soiul de probe pe placul său, garantăm, și va câștiga premii dintre cele mai gustoase. Concursurile vor avea loc în cadrul magazinului Maxi Pet Bacău.

Maxi Pet – hipermarket şi punct farmaceutic veterinar pentru animăluțe de companie

Maxi Pet înseamnă să găsești absolut tot ce ai nevoie pentru animăluțul tău de companie într-un singur loc. Varietate în materie de hrană, jucării, recompense, accesorii și, de asemenea, punct farmaceutic veterinar. Acesta acoperă nevoile dietetice sau medicale ale animalelor de companie, iar, personalul dedicat îți stă oricând la dispoziție cu sfaturi și îndrumări legate de nutriția, igiena și sănătatea animalelor de companie.

Maxi Pet App – Aplicația mobilă dedicată animăluțelor de companie, dar cu care economisești tu!

Aplicația Maxi Pet este la îndemâna oricui are un telefon mobil smart dotat cu sistem de operare Android sau iOS! Este ușor de descărcat, înregistrat și îți va permite să activezi oferte și cupoane de reduceri destinate, în mod special, animăluțului tău. Pentru achizițiile făcute în magazinele fizice Maxi Pet, scanând cardul digital din aplicație, vei acumula Maxi Puncte care-ți vor aduce reduceri și bonusuri.

În concluzie, experiența Maxi Pet este una centrată pe relația proprietarilor cu animăluțele. Astfel, întreaga activitate și toate demersurile noastre sunt specializate întru atingerea bunăstării și sănătății animăluțelor de companie, dedicându-ne total în a-ți oferi alături de produse și servicii de cea mai bună calitate, o experiență digitală convenabilă, în pas cu nevoile tale.

Pentru mai multe noutăți și surprize, ne poți urmări pe Facebook, Instagram, Tik Tok și YouTube.

Maxi Pet Bacău

Str. Milcov nr. 2A și 2 – 4, Centrul Comercial SUPERNOVA

Program:

Luni – Duminică: 10.00 – 22.00

Nr. Telefon: +40 725 888 860