Ai nevoie de servicii de recuperare medicală personalizate? De kinetoterapie, fizioterapie sau sau alte tehnici sau metode de recuperare medicală? Ai o anumită afecțiune ortopedico-traumatică (leziuni ale meniscului, ale ligamentelor încrucișate, entorse, luxații etc. ), neurologică (pareză, paralizie, hernie discală, accident vascular cerebral, etc.) sau reumatică (gonartroză, coxartroză, spondiloză cervico-dorso-lombară, etc)? Copilul tău are tulburări de statică vertebrală (scolioză, cifoză, etc), talus valgus, talus varus, picior plat, etc.? Îți dorești un serviciu medical de calitate, care să îți satisfacă toate nevoile și așteptările?

Clinica Spinal Care Bacău vine în întâmpinarea ta și a acestor nevoi. Cu servicii medicale de înaltă calitate, cu cei mai buni specialiști pregătiți în domeniul recuperării medicale și cu aparatură modernă, la cel mai înalt standard. Spinal Care oferă servicii medicale de top, comparabile cu clinici renumite de profil din țară și străinătate. Totul este gândit pentru pacient, pentru binele și confortul său, într-un concept inedit, cu servicii integrate, de elită. O clinică ofertantă, adaptată nevoilor actuale, aliniate la standarde de cea mai înaltă performanță, cu o abordare complexă a modului în care personalul tratează pacienții.

Scurt interviu cu managerul Spinal Care Bacău, conf.univ. doctor în științe medicale Daniel Lucian Dobreci, kinetoterapeut

– Domnule conferențiar, ce servicii medicale oferă Clinica Spinal Care? Sunteți cunoscuți pe piața băcăuană, și nu numai, ca o clinică de recuperare medicală.

– Profilul Clinicii Spinal Care este cel al recuperării medicale, oferind o abordare globală, multi și interdisciplinară. Oferim mai multe specialități medicale, toate având același numitor comun, și anume RECUPERAREA MEDICALĂ. De fapt am gândit întreg sistemul interdisciplinar, astfel încât atunci când vine la noi pacientul, acesta să beneficieze de toate serviciile medicale de care are nevoie. Când vorbim despre recuperare medicală, vorbim, de altfel, despre tot ce înseamnă reabilitare din toate punctele de vedere – biomecanic, muscular, motric, socio-profesional, regenerativ și, nu în ultimul rând, psihologic. Deci, totul este ca un întreg. De exemplu, ai o durere de umăr, te prezinți la clinica noastră, ți se face o ecografie musculo-scheletală. Dacă ai o tendinoză de supraspinos urmezi recuperare medicală, iar dacă ai o tendinită cu ruptură parțială de supraspinos ți se face recuperare medicală apoi sub ghidaj ecografic infiltrații cu PRP (la tot acest demers terapeutic participă o întregă echipă: medic imagist, kinetoterapeut, medic BFT, după caz medic ortoped sau reumatolog). Ideea de bază care stă la baza funcționării SPINAL CARE BACĂU este reprezentată de existența unei echipe de reabilitare multidisciplinară, care stabilește o strategie terapeutică, în directă proporționlitate cu necesitățile și nevoile pacientului.

– Adică vorbim de o abordare globală a nevoilor pacientului.

– O clinică de recuperare nu trebuie să însemne doar recuperare motorie, ci, da, o abordare globală a tuturor nevoilor pacientului. Facem echipă toți medicii și specialiștii pe fiecare caz în parte: neurolog, reumatolog, ecografist, kinetoterapeut, ortoped, endocrinolog, dacă trebuie, pentru a stabili un diagnostic corect și, ulterior, o strategie terapeutică corectă și completă. Din punct de vedere organizatoric, clinica este gândită cu ambulatoriu de specialitate și cu bază de tratament, recuperare la domiciliu, spitalizare de zi pe mai multe specialități, dar și o colaborare cu un laborator de analize. Toate și în sistem privat, dar și în sistem decontat de stat, pentru că avem pachete medicale și în contract prin Casa de Sănătate Bacău.

Din punct de vedere al resursei umane, lucrăm cu medici foarte buni, în fiecare specialitate, foarte bine pregătiți, supraspecializați la diferite cursuri de perfecționare în țară și în străinătate.

Din punct de vedere al dotărilor, avem în toate cabinetele Clinicii Spinal Care aparatură performantă, de ultimă generație, ca în orice clinică de recuperare medicală de oriunde din lume, care respectă pacientul și care respectă actul medical și recuperator prestat.

– Sunteți singura clinică din Moldova și printre puținele centre medicale din țară, care practică și Terapia Schroth.

– Da, suntem recunoscuți inclusiv internațional, iar anul acesta vrem să organizăm și o tabără cu tratament Schroth intensiv. Prin această terapie, facem tratament recuperator pentru deviații de coloană. Este o metodă inventată de Katharina Schroth, de origine germană, considerată ca fiind cea mai bună pentru tratarea scoliozei. Și nu o spun eu, ci studiile de specialitate de pe întreg mapamondul. Iar eu am adus-o aici, în Bacău, în România. Mai sunt terapeuți Schroth în țară, dar marea lor majoritate sunt formați la noi în clinică. În luna decembrie a anului trecut a terminat la noi, în clinică, prima promoție de 12 terapeuți specializați pe această metodă.

1 of 4

– Tot aici, în Bacău, prin Clinica Spinal Care mai oferiți servicii medicale pentru îngrijirea la domiciliu, care includ și recuperarea medicală.

– Aceasta este o idee care mi-a venit după ce am văzut cum funcționează recuperarea medicală în Franța. Am găsit aici foarte multe cereri pentru așa ceva, mulți pacienți nedeplasabili care au nevoie de această recuperare medicală și așa am gândit acest serviciu. Aparținătorii vin la noi cu documentele medicale ale pacientului, apoi trimitem acasă la el un medic și un kinetoterapeut, pentru a-i evalua starea de sănătate, apoi ne întrunim, dacă se impune, într-o comisie medicală și stabilim exact de ce tratament are nevoie. După ce este stabilită și strategia terapeutică, o echipă medicală de la noi merge la el acasă, inclusiv cu aparate portabile, ori de câte ori este nevoie, pentru a-i aplica procedurile de recuperare. Ulterior, când devine deplasabil, pacientul în cauză vine și își continuă tratamentul la noi, în clinică. Repet, serviciile noastre sunt gândite pentru pacient și pentru satisfacerea nevoilor sale, în întregime, pe cât se poate. Sunt servicii atât private, cât și prin contract de decontare cu Casa de Sănătate.

– Aici, la Spinal Care, se practică și medicina sportivă, o specialitate, la fel, deficitară în această parte a țării.

– Așa este, suntem singurii din județ care practicăm și această specializare: medicina sportivă. Avem posibilitatea să aducem multe loturi sportive pentru recuperare la noi. Avem sportivi din lotul național de sărituri, din lotul național de atletism, haltere, lupte, rugby, care vin în Bacău și se tratează la noi, lotul național de ski fond, care se cazează aici și se recuperează la noi. Nu mai spun de echipa de volei feminin Bacău, precum și tot ce înseamnă Club Sportiv Bacău.

Ne dorim să devenim o clinică mare de recuperare medicală, o clinică de referință din țară, cu atât mai mult cu cât Bacăul este, în prezent, cea mai mare și valoroasă școală de kinetoterapie din țară organizată în cadrul Facultății de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și sunt sigur că, în viitorul nu foarte îndepărtat, Bacăul va deveni un mare centru de recuperare medicală din România.

1 of 4

Specialități medicale la SPINAL CARE:

• Kinetoterapie/Recuperare Medicală/ Chiropractică/ Osteopatie/ Terapie Manuală: conf. univ. dr. Dobreci Daniel Lucian

• BFT, Medicina sportivă și Recuperare medicală: dr. Popa Adrian, medic specialist balneologie, medic primar medicină sportivă;

• Medicina regenerativă și infiltrații sub ghidaj echografic;

• Recuperare medicală la domiciliu

• Ortopedie: dr. Mardare Dan Mihai, medic specialist ortopedie-traumatologie și chirurgie spinală;

• Neurologie: dr.Matei Roxana, medic primar;

• Reumatologie: dr. Purcarin Adrian, medic specialist;

• Medicina generală: dr. Stînga Elena Antoaneta, medic primar;

• Imagistică Medicală (osteodensitometrie DEXA și ecografie): dr. Cojocariu Ovidiu, medic primar imagistică medical;

• Medicina internă: dr.Tofan Alina, medic specialist;

• Medicina muncii: dr. Drug Mihaela, medic specialist medicina muncii și dr. Boldișor Victoria, medic specialist medicina muncii;

• Endocrinologie: dr. Grigoriță Roxana Elena, medic specialist, și dr. Popovici Ramona, medic specialist;

• Nutriție: dr. Stînga Elena Antoaneta, medic primar;

• Nefrologie: dr. Popa Luminita, medic primar.

LOCAȚII SPINAL CARE:

• Clinica Spinal Care, de pe strada Mihai Eminescu 1 Bis, vizavi de RMB (telefon 0334.405.492), cu o sferă largă de specializări (contracost):

– Kinetoterapie, chiropractică/ osteopatie, infiltrații sub ghidaj ecografic, Terapia Schroth, BFT (balneofizioterapie), Medicină regenerativă, Ortopedie, Neurologie, Medicină internă, Endocrinologie, Medicină sportivă, Reumatologie, Medicină generală, Nutriție, Medicina muncii, Nefrologie, Imagistică medicală osteodensiometrie, ecografie abdominală, ecografie tiroidă, ecografie mamară, ecografie musculosckeletală și ecografie părți moi, ecografie Doppler vascular, ecografie Doppler carotide și ecografie șold nou-născut.

• Clinica Spinal Care, de pe strada Nicolae Titulescu 31 (telefon 0334.402.045), unde se fac spitalizări de zi pe Medicină Internă, Endocrinologie, Neurologie, BFT, analize medicale (toate și în contract cu CAS);

• Clinica Spinal Care, de pe strada George Bacovia 54 (telefon 0334.405.676), unde se face recuperarea medicală (contract cu CAS).

Program de lucru, zilnic de luni până vineri 8.00 – 18.00.

Program de teren (recuperare la domiciliu), de luni până vineri 8.00 – 21.00, inclusiv sâmbăta și duminica de la 8.00 la 16.00.

E-mail: spinalcarebacau@gmail.com

Pentru serviciile decontate de CAS, în afară de documentele medicale, actul de identitate și cardul de sănătate, pacientul trebuie să prezinte și un bilet de trimitere de la medicul de familie.

Spinal Care are contract și cu asiguratorii Signal Iduna și Medicover, astfel încât toți pacienții care beneficiază de asigurare privată de la aceste societăți beneficiază de gratuitate pentru serviciile contractate de clinică.