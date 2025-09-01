Mai mulți șoferi depistați sub influența alcoolului în județul Bacău

Polițiștii din județul Bacău au depistat, în ultimele zile, mai mulți conducători auto care au încălcat legislația rutieră, fie conducând fără permis, fie aflându-se sub influența alcoolului.

La data de 28 august, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Comănești au oprit în trafic un bărbat de 51 de ani, pe strada Republicii din localitate. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Tot pe 28 august, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Onești au prins în flagrant un bărbat de 35 de ani, în comuna Caiuți, care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,84 mg/l, iar verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Și în acest caz, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest. Cercetările continuă.

La data de 31 august, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Brusturoasa l-au depistat pe un bărbat de 50 de ani, din județul Arad, în comuna Agăș, conducând sub influența alcoolului, concentrația înregistrată fiind de 1,08 mg/l.

Tot în aceeași zi, polițiștii rutieri din Onești au depistat un bărbat de 43 de ani, din localitate, care conducea pe strada Libertății cu o alcoolemie de 1,27 mg/l. Cercetările sunt în desfășurare pentru ambele cazuri.

Poliția Bacău reamintește conducătorilor auto că siguranța rutieră este responsabilitatea fiecăruia și recomandă respectarea legislației în vigoare pentru prevenirea accidentelor.