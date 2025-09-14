Mai multe persoane amendate de jandarmii băcăuani pentru acces ilegal cu ATV-uri, motociclete și mașini în fondul forestier

Astăzi, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au desfășurat o acțiune de control în zonele forestiere Plopu și Valea Uzului (Dărmănești), precum și în Slănicel și Sărărie (Slănic Moldova), unde au depistat mai multe persoane care au pătruns ilegal în fondul forestier cu autoturisme, ATV-uri și motociclete.

Cei opriți de echipajele de jandarmi au declarat că se aflau în zonă pentru activități de tip „team building” și plimbări în natură. Totuși, aceștia au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 4.000 de lei, dar și cu avertismente, conform legislației în vigoare.

Acțiunea a fost realizată în colaborare cu Ocolul Silvic Târgu-Ocna, care sprijină constant demersurile autorităților pentru protejarea pădurilor și a mediului înconjurător.

Reamintim că accesul neautorizat cu vehicule în fondul forestier este interzis și se sancționează cu amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

Jandarmii montani vor continua patrulele în zonele forestiere pentru a preveni încălcarea legii și pentru a proteja natura pe care o iubim cu toții.