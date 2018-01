Două luni cu reduceri de până la 56% la călătoriile cu „Trenurile Zăpezii”

Băcăuanii care în această iarnă vor ajunge la munte vor putea beneficia de avantaje mari dacă vor alege să călătorească cu trenurile speciale. Astfel, în ianuarie şi februarie, Compania Națională „CFR Călători” anunță reduceri semnificative la călătoriile cu „Trenurile Zăpezii” spre și dinspre stațiunile montane. Reducerile tarifare sunt valabile doar pentru trenurile care au ca punct de destinaţie / plecare sau tranzitează staţiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei şi Piatra Neamţ. Potrivit companiei, călătorii vor avea reduceri de 25%, de luni până joi, pentru călătoriile pe rută directă, la clasa a II-a, cu trenurile InterRegio. Reduceri între 31% şi 56% sunt și în cazul călătoriilor la clasa a II-a cu trenurile InterRegio pe rutele Sinaia – Braşov şi retur, prin extinderea ofertei „Reduceri de weekend pe Valea Prahovei”. „De exemplu, pe ruta București – Predeal, preţul biletului cu această ofertă este de 30,60 lei, cu 8,90 lei mai puţin faţă de preţul întreg. Pentru ruta Constanţa – Braşov sau Bucureşti Nord – Piatra Neamţ, preţul biletului este de 60,45 lei, cu 18,85 lei mai puţin față de tariful întreg, iar pentru ruta Iaşi – Vatra Dornei Băi, preţul biletului este de 50,70 lei, cu 15,60 lei mai puţin față de tariful întreg”, au transmis reprezentanții CFR Călători. Exemplele de tarife sunt valabile de la data de 1 ianuarie 2018 şi includ şi tariful de rezervare a locului care este 3,9 lei. Aceste reduceri se aplică la tariful de adult şi copil pentru trenuri InterRegio clasa a II-a şi nu se cumulează cu alte oferte, excepţie făcând reducerea de 5% la cumpărarea online. Biletele la preţ redus se pot achiziţiona online de pe www.cfrcalatori.ro, dar şi de la automatele XsellKiosk din gări, de la automatele ZebraPay, direct de la casele de bilete din gări şi agenţii de voiaj CFR, de la distribuitori autorizaţi (agenţii de turism). 0 SHARES Share Tweet

