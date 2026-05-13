Mai cosește cineva iarba?

A venit, în sfârșit, căldura. Odată cu ea au venit însă și consecințele pe care administrația pare că le ignoră an de an: iarba crescută necontrolat și boscheții care au invadat parcurile, spațiile dintre blocuri și trotuarele din cartiere. În multe zone, iarba este deja atât de înaltă încât oamenii evită să mai lase copiii să se joace prin apropiere. În plus, apar tot mai des căpușele, un pericol real pentru sănătate, mai ales pentru cei mici și pentru animalele de companie.

Ne întrebăm firesc: se mai gândesc autoritățile să cosească aceste spații sau nu mai reprezintă o prioritate? În schimb, observăm că există timp și bani pentru alte „urgențe”: tăierea gardului viu și înlocuirea lui cu pietre puse în colivii metalice, după noua estetică a administrației, ori montarea a milioane de stâlpișori inutili pe străzi.

Toate acestea par să conteze mai mult decât întreținerea elementară a spațiilor verzi și siguranța cetățenilor. Poate că, înainte de proiecte decorative costisitoare, ar trebui rezolvate problemele simple și concrete care afectează viața de zi cu zi a oamenilor. Mai trist este că această situație nu este una izolată, ci se repetă în fiecare an. Cetățenii plătesc taxe și impozite tot mai mari, însă în schimb primesc parcuri neîngrijite, trotuare sufocate de vegetație și spații publice abandonate.

Nu este nevoie de proiecte spectaculoase pentru a demonstra că o administrație funcționează, ci de lucruri de bază făcute la timp și cu responsabilitate. Poate că ar fi util ca cei care decid prioritățile orașului să facă o plimbare prin cartiere fără alai și fără camere de filmat. Să vadă cum arată locurile în care se joacă copiii și pe unde circulă oamenii zilnic. Poate atunci ar înțelege că întreținerea normală a orașului valorează mai mult decât orice decor urban „modern” făcut pentru poze și comunicate.

Cu respect,

Un cititor revoltat

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!