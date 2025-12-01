Maestrul în uniformă: Jandarmul care păstrează vie inima folclorului

Într-o lume în care timpul aleargă, iar obiceiurile par să se estompeze sub presiunea prezentului, există oameni care țin piept uitării cu aceeași forță cu care alții apără granițele. Ei sunt dăruire, implicare și pasiune, oameni care trăiesc pentru tradițiile noastre și le transmit mai departe cu o credință nestrămutată. Printre ei, plutonier adjutant-șef Blănaru Cristian, jandarm la datorie și maestru coregraf în afara orelor de serviciu, este dovada vie că patriotismul se poate exprima atât prin uniformă, cât și prin dans.

Ansamblul folcloric „Mugurașii Mănăstireni”, pe care Cristian îl coordonează de mai bine de șapte ani, pulsează de viață și dragoste pentru România. În fiecare mișcare, în fiecare pas, în fiecare costum atent aranjat înainte de intrarea pe scenă, se simte amprenta unui om care i-a învățat pe copii nu doar să joace, ci să simtă tradiția. „Mugurașii” nu sunt doar un grup artistic – sunt o comunitate, un mic tezaur local care păstrează cu sfințenie frumusețea patrimoniului nostru cultural.

Un drum pornit din pasiune și muncă

Parcursul artistic al lui Cristian este un exemplu de evoluție prin perseverență. A început ca dansator în ansamblul „Doina Trotușului” între anii 2000 și 2004, sub îndrumarea maestrului coregraf Francisc Enășel. A fost perioada în care a gustat primele mari emoții ale scenelor internaționale, participând la numeroase festivaluri și contribuind la obținerea unor premii importante, inclusiv trofeul Festivalului Internațional „SILE FOLK FESTIVAL” din Treviso, Italia, desfășurat sub egida CIOFF.

Din 2004, a simțit că rolul său nu se oprește la dans. A început să predea copiilor din liceele orașului Onești, formând generații întregi în colaborare cu „Doina Trotușului”. Timp de 13 ani a activat ca asistent coregraf, punând bazele unor grupuri solide de tineret și copii, devenite astăzi pepiniera dansului popular din zona Trotușului.

Nașterea „Mugurașilor Mănăstireni”

Anul 2017 a fost un punct de cotitură. Împreună cu o învățătoare din comunitate, Cristian a fondat ansamblul „Mugurașii Mănăstireni”, o inițiativă care avea să crească spectaculos. Sub îndrumarea lui, formația a obținut numeroase premii la festivaluri naționale și internaționale, dintre care se remarcă locurile I la secțiunile dans bărbătesc și dans mixt în cadrul Festivalului Internațional „Cununa Sânzienelor” de la Găești.

De-a lungul a peste două decenii, Cristian a format peste 700 de copii. I-a învățat jocurile populare, portul tradițional, datinile și obiceiurile din toate zonele țării, de la Moldova înflăcărată până la jocurile aprige ale Ardealului sau cele line din sud. Participarea ansamblului la emisiunea „Românii au talent” a reprezentat punctul culminant – momentul în care munca lor a ajuns în fața unei țări întregi, iar dragostea pentru folclor s-a transformat într-o misiune publică.

Disciplina jandarmului, sufletul coregrafului

Dincolo de luminile scenei, Cristian îmbracă de 19 ani uniforma de jandarm. Este o profesie pe care o onorează cu aceeași seriozitate pe care o pune și în munca de coregraf. Disciplina și curajul din serviciu se întâlnesc firesc cu rigoarea și sensibilitatea dansului popular. „Cred că tradiția are nevoie de oameni tineri, de muncă constantă și de inimă deschisă”, spune el. „De aceea mă străduiesc să transmit mai departe ceea ce am primit.”

Această dublă vocație îl definește: un om al ordinii, dar și un păstrător al rădăcinilor. În municipiul Onești îl știu cu toții – un profesionist în uniformă și un mentor în portul popular.

Un mesaj care vine din inimă

Astăzi, din inima Oneștiului, „Mugurașii Mănăstireni” trimit un mesaj care răsună dincolo de scenă:

„La mulți ani, români! La mulți ani, România!”

Iar noi le spunem, cu aceeași emoție:

Mulțumim, Cristian! Mulțumim, Mugurașilor!



Pentru că păstrați vie frumusețea neamului, pentru că faceți din tradiție un steag care nu se pleacă și pentru că oferiți generațiilor tinere o punte sigură către rădăcini.

Prin oameni ca voi, România pulsează.